羽球／台日青少年交流邁入第五年 北海道青少年優秀選手訪台

由中華民國全民羽球發展協會主辦的台日青少年交流邁入第五年，北海道酒井智史（中）團長率青少年優秀選手訪台，理事長吳宜倫（左三）熱情迎接。 中華民國全民羽球發展協會提供 分享 facebook

由中華民國全民羽球發展協會主辦的台日青少年羽球交流賽22日至24日分別在林口勝光羽球館、大同高中及中山國中舉行。每年日本都會從全北海道選拔出最優秀的8位國及8位高中男女選手來和台灣青少年選手切磋交流，今年交流活動已邁入第五年。

全民羽協吳宜倫理事長表示，台灣與日本兩國羽球頻繁的交流及深厚的情誼是由全民羽協創會理事長吳文達先生(前奧會副主席)奠定的基礎，早期在吳文達先生擔任理事長期間，常常邀請日本羽球界人士來台灣交流，也常帶台灣選手至日本參賽，無論與日本官方協會或日本各城市推廣羽球的人士都非常熟悉，數十年往來的情誼，透過清晨盃、大阪婦女盃及台日青少年羽球賽的舉辦，每年都有數百名台日兩國的選手互相交流。

全民羽協致力於推廣全民羽球運動並希望能協助國家栽培更多青少年羽球選手，台灣的青少年羽球近年來蓬勃發展，選手人數每年增加，在國際賽表現上非常優異，日本的羽球成績在國際賽事上更是突飛猛進，除了有多位世界冠軍名將，在世界青少年羽球錦標賽的表現上更與中國、泰國、印尼名列前四強。

台日選手教練齊聚一堂。 中華民國全民羽球發展協會提供 分享 facebook

吳理事長希望透過每年邀請日本選手來台灣交流的機會，讓選手們學習到更多不同的國際經驗，其實不同的國家文化、不同的訓練方式，在打球的方式、技巧和態度上也是截然不同的。同時，她也希望透過這樣的交流賽，能增進台日兩國彼此的情誼，未來這些青少年選手都有機會在世界舞台上再次相遇。

本次台日青少年羽球交流賽共進行三天，由豐原國中、后綜高中、西苑高中、大同高中、百齡高中、西湖國中、中山國中、松山高中及土銀能仁九所學校超過100位的台灣國高中選手進行交流。今年就讀中山國中台灣青少年U15排名賽亞軍選手張薰尹開心的說，能和不同國家的選手切磋球技，學習到不同的球風，是很難得的經驗，而且今天對打到的選手是今年亞洲青少年羽球錦標賽的銅牌奪主岩戶和音，去年在交流賽上也是輸給她，今年能2:0挑戰成功，也證明了自己有進步，日本選手在場上都很有耐心，每一球都很多拍，不輕易失誤，不輕易放棄，是值得我們台灣選手學習的地方。

這次帶領日本青少年來台訪問的酒井智史團長認為，亞洲的青少年羽球實力遠遠超過歐美許多國家，曾經也試著想帶日本選手去中國或韓國交流，但除了政治因素，也要看對方國家是否願意安排接待，最後都還是覺得來台灣交流最好，除了選手實力相當，和全民羽協多年的往來也已經很有默契，都能為他們安排好每個細節，給他們最熱情的接待，教練和選手每年也都期待再來台灣交流，北海道羽球協會也將台日青少年羽球交流納入年度行事曆，並計畫明年邀請台灣青少年選手到北海道回訪。

日本北海道選手岩戶和音（2019亞洲青少年羽球錦標賽U15銅牌）。 中華民國全民羽球發展協會提供 分享 facebook

中山國中張薰尹（2019年全國分齡賽U15排名第二名）。 中華民國全民羽球發展協會提供 分享 facebook

百齡高中許哲宇（2019亞洲青少年羽球錦標賽季軍）。 中華民國全民羽球發展協會提供 分享 facebook