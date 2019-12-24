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英超／孫興慜踹人染紅 引爆對手遭歧視風波

2019-12-24 17:25世界日報 體育新聞組／綜合報導

孫興慜爭議踹人犯規，連帶引爆球迷種族歧視軒然大波。 歐新社
孫興慜爭議踹人犯規，連帶引爆球迷種族歧視軒然大波。 歐新社
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英超熱刺主場23日迎戰切爾西，韓籍前鋒孫興慜踏切爾西後衛魯迪格（Antonio Rudiger)被紅牌罰下，按英超規則，孫興慜將被停賽三場，熱刺主帥穆里尼奧表示球隊已就孫興的紅牌提出上訴；但孫興慜爭議踹人犯規，連帶引爆球迷種族歧視軒然大波，而這是他今年在英超第3度領到紅牌，也重挫自己的形象。

比賽第61分鐘，孫興慜碰撞到魯迪格後跌倒，魯迪格想從孫旁邊繞過去，孫興慜卻突然伸腿去蹬魯迪格的肋骨，魯迪格摀著肚子倒地。裁判看了VAR重播，給了紅牌罰下孫興慜，終場熱刺還以0：2敗給切爾西。

孫興慜被罰出場後，魯迪格被質疑演戲「裝傷」，熱刺觀眾模仿猿猴叫聲及動作羞辱西非裔的魯迪格，連累比賽暫停，並緊急宣告「遭受種族歧視行為入侵」；比賽結束前還出現第二波猴叫侮辱，憤怒的職業球員工會（PFA）賽後提出申訴，熱刺表示將會「採取最強硬手段」調查處理。

穆帥也對這張紅牌表示不滿，他說：「如果在孫興慜做些什麼之前，裁判馬上過來給魯迪格一張黃牌，就沒有後面的動作了。」

原本形象良好的孫興慜，今年已在英超第3度領到紅牌；5月在上賽季倒數第二輪面對伯恩茅斯，他情緒失控怒推勒爾馬；11月捲入艾佛頓中場戈梅斯（Andre Gomes）斷腿意外，不過這張紅牌賽後申訴已取消；如今他又出腳「染紅」，讓韓媒也看不下去。

英超
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