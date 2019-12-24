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足球／C羅失冠摘獎牌拒握手 挨噓沒風度

2019-12-24 17:30世界日報 體育新聞組／綜合報導

秒摘獎牌還拒絕握手，C羅挨轟沒風度。 歐新社
秒摘獎牌還拒絕握手，C羅挨轟沒風度。 歐新社
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義大利超級杯決賽，義甲霸主尤文圖斯下半場被連進兩球，最終以1：3敗給拉齊奧，無緣奪下冠軍；這是C羅（Cristiano Ronaldo）自2013年以來首次輸掉決賽，他在獲頒獎牌後直接摘下，還拒絕與頒獎嘉賓握手，讓不少球迷砲轟沒風度。

義大利超級杯決賽23日在沙烏地阿拉伯進行，由上季義甲冠軍尤文圖斯對上義大利杯冠軍拉齊奧，上半場16分鐘，阿爾貝托（Alberto）接獲傳球推射破門，為拉齊奧取得領先；上半場終了前，C羅左腳射門被擋下，不過球滾到迪巴拉（Dybala）身旁補射追平。

下半場70分鐘，C羅禁區外射門高出橫樑；之後拉扎里(Lazzari)下底傳中，球擊中尤文圖斯隊員後彈到盧利奇（Senad Lulic）腳邊，一腳勁射助拉齊奧超前比賽，94分鐘，拉齊奧的卡塔爾迪（Cataldi）自由球破門鎖定勝局。

這是C羅自2013年以來，首次輸掉決賽；此役未能進球，也中斷他各項賽事連續5場進球的紀錄，好勝的C羅顯然也對沒拿到冠軍有些失望，在頒獎典禮直接摘下脖子上的銀牌，也沒有伸出手與頒獎嘉賓握手。

這樣的舉動引起媒體與球迷砲轟，有球迷表示：「沒有運動員的風度」、「多學學梅西（Lionel Messi）的風範」；不過也有力挺C羅的球迷緩頰說：「這是他的真性情」。

C羅義甲梅西
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