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足球／西班牙豪門巴塞隆納 蟬聯全球最高薪球隊

2019-12-24 01:19中央社 巴塞隆納23日綜合外電報導

體育分析機構體育情報公布的研究報告指出，西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納蟬聯全球薪資最高職業球隊寶座，而美國職籃NBA球隊在今年排行榜的前10名中占了7個席次。

體育情報（Sporting Intelligence）公布的年度「全球職業運動薪資報告」（Global Sports SalarySurvey）顯示，巴塞隆納（Barcelona）球員本季的平均薪資是980萬英鎊（約新台幣3億8400萬元），比去年的1050萬英鎊略減。

巴塞隆納隊的薪資蟬連榜首，主要原因是付給阿根廷籍前鋒梅西（Lionel Messi）的基本年薪超過5000萬英鎊（約新台幣19億元），包括保障的肖像權費用。

西甲另一勁旅皇家馬德里（Real Madrid）在平均基本薪資排行榜以890萬英鎊排名第2，而義大利甲級聯賽（Serie A）冠軍祖文特斯（Juventus）則以808萬英鎊排名第3。祖文特斯網羅的陣中大將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）是梅西的死對頭。

美國職籃NBA波特蘭拓荒者則以平均薪資800萬英鎊居第4，排名超越金州勇士、奧蘭多魔術、奧克拉荷馬雷霆、丹佛金塊、邁阿密熱火與克里夫蘭騎士等隊。

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍曼城（Manchester City）以690萬英鎊排名第13，雖不如以710萬英鎊排名第12的法國甲級聯賽豪門巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG），但遠勝過以610萬英鎊排名第33的死對頭曼徹斯特聯隊（Manchester United）。

至於美國職棒大聯盟球隊的薪資差距則是相當懸殊，「邪惡帝國」紐約洋基（New York Yankees）以615萬英鎊排名第32。據報導，洋基上週才與投手柯爾（Gerrit Cole）敲定9年3億2400萬美元（約新台幣97億元）的合約。

多支大聯盟球隊薪資排名滑落很多，包括多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）從去年第49降至第172，巴爾的摩金鶯（Baltimore Orioles）由去年的第58降至第157，堪薩斯皇家（Kansas City Roylas）由去年的第77降至第161，亞利桑那響尾蛇（ArizonaDiamondbacks）則是由去年第72降至第140。

體育情報公布的數據另顯示，西甲聯賽與英超聯賽在社群媒體最受歡迎，遠勝過NBA、職業美式足球聯盟（NFL）與義甲。

巴塞隆納

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