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DVTT AED RUNNER醫聲救心隊 提供跑者安全防護

2019-12-23 17:51聯合報 記者毛琬婷／即時報導

醫聲論壇鐵人三項協會晚會昨天於凱撒大飯店舉行，菁英選手張嘉哲、曹純玉、謝昇諺、張...
醫聲論壇鐵人三項協會晚會昨天於凱撒大飯店舉行，菁英選手張嘉哲、曹純玉、謝昇諺、張團畯等人也都到場參與。圖／英格國際行銷提供
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全台每年都有數百場路跑、鐵人三項等運動，參賽者卻意外頻傳，以突發性心跳停止的情況最為緊急，電擊正是可以使心臟恢復正常心跳的方式，因此由專業人士組成的「醫聲論壇鐵人三項協會」在105年成立「DVTT AED RUNNER醫聲救心隊」，嚴防參賽者有臨時狀況發生。

DVTT AED RUNNER醫聲救心隊集結優秀醫護、急救人員與受過專業訓練的素人跑者，隊員透過背負著AED（自動體外心臟電擊去顫器）參與運動賽事，一路陪伴參賽，嚴防其他參賽者有臨時狀況的發生。

DVTT AED RUNNER醫聲救心隊支援台灣地區路跑賽事，從南到北場次超過上百場，其間亦不斷培育AED RUNNER超過上百人，2019年總計出動逾百次任務，此善舉獲得許多運動愛好者的讚賞。

理事長葉斯基醫師說：「這些都是公益服務的性質，大家平日除了繁忙的工作之餘還要自主勤練體力及不定時的參與AED訓練，這樣的心意非常珍貴且難得。」

昨（22日）晚醫聲論壇鐵人三項協會於凱撒大飯店，邀請各地的AED RUNNER 齊聚一堂，晚會活動還有菁英選手張嘉哲、曹純玉、謝昇諺、張團畯等人到場參與。義賣活動的品項更是集結眾家的熱情與愛心，最後募得超過100萬元的善款，讓明年AED RUNNER能夠更新設備。

鐵人三項

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