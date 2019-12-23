親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

余苑綺兒緊急開刀手術順利 換她自己動刀救肝

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

運動筆記我沒有放棄，有你們一起的初馬2019豐收年，一次次的PB
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA今日最佳球員- Jayson Tatum (12月23日)賽事懶人包 (12月23日)

NFL／上季還打超級盃 公羊本季淘汰沮喪

2019-12-23 18:03世界日報 體育新聞組╱綜合報導

上季打超級盃、本季卻無緣季後賽，公羊好失望。 路透社
上季打超級盃、本季卻無緣季後賽，公羊好失望。 路透社
分享

上季闖進超級盃、最後以亞軍作收，洛杉磯公羊隊本季竟無緣季後賽，是NFL這個球季一大意外。上季晉升NFL新貴之一，現在又落入凡間，公羊隊的衰退速度之快確實出乎意料。

「我們非常失望，」公羊隊明星四分衛高夫（Jared Goff）說，「我們在新球季剛開始的時候，完全沒有想到我們會變成現在這個慘況，這離我們當初設定的目標相差甚遠。」

目前戰績8勝7負，公羊隊成為自2009年以來第二支在超級盃輸球後、緊接著在第二年就無緣季後賽的球隊，前一支球隊是2016年的卡羅萊納黑豹隊。

「這很讓人沮喪，」公羊隊防守絆鋒唐諾德（Aaron Donald）說，「任何時候輸球，總是會讓人情緒低落。」

在連續兩年贏得分區冠軍後，這是公羊隊總教練麥克維（Sean McVay）帶隊三年來首次未能晉級季後賽。

在本季開打之前，公羊隊教練和球員都充滿信心，能夠擺脫去年超級盃敗給愛國者隊、錯失冠軍的慘痛經驗，在新球季再接再厲，不會陷入所謂的「超級盃宿醉」。

「我們會專注在新球季上，」麥克維開季時曾說，「一步一腳印前進。」

球季開打後，公羊隊迎來三連勝，看起來有個絕佳開局，但情況愈來愈糟，除了球員開始遭遇傷病，場上犯的錯誤也愈來愈多。

「我們曾經打出不錯的表現，」公羊隊明星跑鋒葛利（Todd Gurley）說，「我們只是沒有找到方法持續下去。」

超級盃NFL

延伸閱讀

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、...

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

NBA／火箭計畫遞交抗議 聯盟重賽過往確有先...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

DVTT AED RUNNER醫聲救心隊 提供跑者安全防護

2019-12-23 17:51

田徑／陳奎儒特訓 東奧達標不心急

2019-12-22 23:57

健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰

2019-12-22 23:28

藤球／中華白衛冕差一步 台灣隊長詹宇庭卸國家隊戰袍

2019-12-22 22:13

足球／新科旅德球員王義友受邀開球 盼成台灣第一人

2019-12-22 22:06

運動中心／救國團受託經營北市運動中心 頒發獎學金

2019-12-22 19:10

NFL／蟬聯11年分區冠軍 愛國者不敢懈怠

2019-12-22 18:32

東奧主場館啟用 牙買加閃電領銜出席

2019-12-22 16:45

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

2019亞洲IFBB職業卡資格賽 健美新教父陳尚文引進台灣

2019-12-22 12:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 「台灣阿諾」李沛旭化身健美超人

2019-12-22 12:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 日籍藝人孟多控體重餓到睡不著

2019-12-22 12:00

高球／盼為小將旅美引路 潘政琮大談心路歷程

2019-12-21 21:04

足球／後昌一球險勝 暌違五年奪YAMAHA CUP冠軍

2019-12-21 20:26

跆拳道／陳詩欣發展協會今頒獎 蘇佳恩獲特別獎

2019-12-21 19:18

全國中正盃運動舞蹈賽 藍郁翔翁翊睿跳出4金

2019-12-21 19:10

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／詹姆斯缺陣湖人吞3連敗 金塊喜迎6連勝

2019-12-23 13:15

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

UBA／健行高錦瑋單節21分 自己都覺得誇張

2019-12-22 19:44

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

2019-12-23 14:56

MLB／4年8000萬美元 柳賢振前進藍鳥

2019-12-23 12:52

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

NBA／喬治風光返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41

NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受

2019-12-23 14:37

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的

2019-12-23 15:30

MLB／買低潮重砲賭一把 藍鳥還想換來普萊斯

2019-12-23 08:13

NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛

2019-12-23 01:23

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

MLB／22億誘惑 塞揚強投凱柯改穿白襪

2019-12-23 01:23

6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念

2019-12-23 15:42

健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰

2019-12-22 23:28

NBA／小詹姆斯超越老爸？魔術強森：絕對有可能

2019-12-23 16:29

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂

2019-12-23 11:00

NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀

2019-12-23 12:40

中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣

2019-12-23 17:19

MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

2019-12-23 11:45

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

2019-12-23 11:37

SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了

2019-12-23 01:23

6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣

2019-12-23 16:44

UBA／後衛群挺身 健行續保無敵

2019-12-23 01:23

中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周

2019-12-23 16:20

富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 11:15

NBA／22歲前至少35分10籃板 泰托姆隊史第2人

2019-12-23 16:30

NBA／再戰灌籃大賽？ 拉文：入選明星賽再考慮

2019-12-23 15:56

NBA／重返公鹿 波格登：球迷對我非常好

2019-12-23 18:15

少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅

2019-12-22 21:28

6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願

2019-12-23 17:54

足球／新科旅德球員王義友受邀開球 盼成台灣第一人

2019-12-22 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top