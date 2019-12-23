NFL／上季還打超級盃 公羊本季淘汰沮喪

上季打超級盃、本季卻無緣季後賽，公羊好失望。 路透社 分享 facebook

上季闖進超級盃、最後以亞軍作收，洛杉磯公羊隊本季竟無緣季後賽，是NFL這個球季一大意外。上季晉升NFL新貴之一，現在又落入凡間，公羊隊的衰退速度之快確實出乎意料。

「我們非常失望，」公羊隊明星四分衛高夫（Jared Goff）說，「我們在新球季剛開始的時候，完全沒有想到我們會變成現在這個慘況，這離我們當初設定的目標相差甚遠。」

目前戰績8勝7負，公羊隊成為自2009年以來第二支在超級盃輸球後、緊接著在第二年就無緣季後賽的球隊，前一支球隊是2016年的卡羅萊納黑豹隊。

「這很讓人沮喪，」公羊隊防守絆鋒唐諾德（Aaron Donald）說，「任何時候輸球，總是會讓人情緒低落。」

在連續兩年贏得分區冠軍後，這是公羊隊總教練麥克維（Sean McVay）帶隊三年來首次未能晉級季後賽。

在本季開打之前，公羊隊教練和球員都充滿信心，能夠擺脫去年超級盃敗給愛國者隊、錯失冠軍的慘痛經驗，在新球季再接再厲，不會陷入所謂的「超級盃宿醉」。

「我們會專注在新球季上，」麥克維開季時曾說，「一步一腳印前進。」

球季開打後，公羊隊迎來三連勝，看起來有個絕佳開局，但情況愈來愈糟，除了球員開始遭遇傷病，場上犯的錯誤也愈來愈多。

「我們曾經打出不錯的表現，」公羊隊明星跑鋒葛利（Todd Gurley）說，「我們只是沒有找到方法持續下去。」