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田徑／陳奎儒特訓 東奧達標不心急

2019-12-22 23:57聯合報 記者曾思儒／台北即時報導

10月全運會摘下男子110公尺跨欄金牌後，我國田徑名將陳奎儒就開始「身體改造」，針對過往沒使用到的小肌肉和核心進行強化，經過一個多月的訓練已經感覺得到身體差異，讓他朝2020年「創造奇蹟」的目標更添信心。

現身渣打台北公益馬拉松式視障陪跑訓練營的陳奎儒提到，今年賽季結束後，他和教練王國慧討論，針對肌肉控制下功夫，並由體育署黃金計畫的物理治療師規劃訓練內容，「之前都用大肌肉，就是用兩條大腿去衝，現在有針對髖關節、核心和深層的肌肉去做訓練，感覺真的有成效，更有效率，也讓我更期待明年，想看看會有什麼不一樣。」

他今年全運會跑出13秒36，五月國邀賽更曾跑出13秒34，和東京奧運標準13秒32雖都擦身而過，但他現在心情很篤定，「不會太緊張，一步一腳印，我有去看自己排名，扣除達標的選手，現在積分排第一，明年狀況維持，不要落差太大，拿到東奧資格應該沒問題，能達標當然最好，如果達標就可以減少參賽量，全力準備東奧。」

陳奎儒形容，去年雅加達亞運摘下銀牌就像美夢成真，即將到來的2020年他盼複製驚奇，「亞運站上頒獎台，就是完成我的夢想，2020年希望也能創造奇蹟，跑進東奧決賽、站上頒獎台。」

陳奎儒（右一）在視障陪跑訓練營體驗擔任陪跑員。記者曾思儒／攝影
陳奎儒（右一）在視障陪跑訓練營體驗擔任陪跑員。記者曾思儒／攝影
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陳奎儒（右）參加渣打馬視障陪跑訓練營，渣打國際商業銀行公共事務暨行銷長陳穎勳致贈...
陳奎儒（右）參加渣打馬視障陪跑訓練營，渣打國際商業銀行公共事務暨行銷長陳穎勳致贈感謝狀。記者曾思儒／攝影
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陳奎儒（左一）矇眼，體驗牽導盲犬前進。記者曾思儒／攝影
陳奎儒（左一）矇眼，體驗牽導盲犬前進。記者曾思儒／攝影
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陳奎儒全運會亞運

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