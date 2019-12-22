親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

台北東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

運動筆記【台北馬拉松】廢物人妻這個冬天很努力，半馬最佳成績－1:53:36【賽事】中部最美路段只有這天能跑！ 西濱馬拉松為通車暖身
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日十大好球 (12月22日)賽事懶人包 (12月22日)

藤球／中華白衛冕差一步 台灣隊長詹宇庭卸國家隊戰袍

2019-12-22 22:13聯合報 記者曾思儒／即時報導

「2019國際移工藤球王爭霸戰」總決賽今天在台北體育館展開最終對決，尋求衛冕的中華白展現王者氣勢，在8強、4強戰都以直落二勝出，但冠軍戰在3局大戰不敵去年對手ARTONG，讓ARTONG以19：21、21、16、21：15逆轉，榮登「藤球王」寶座。

ARTONG隊長那冷表示，去年拿到亞軍，賽前就跟隊友約定今年要雪恥，後兩局也慢慢找到破口，「中華隊的攻擊很強，我們就做好防守，一顆一顆穩穩打，很高興最後拿下勝利。」

中華藤球協會理事長蔡鴻鵬表示，藤球王邁入第2年，不管是參賽隊伍或是賽事規模都有很大的進步，移工朋友在台灣是一個很大的族群，藤球就是不少泰籍移工最熱愛的運動之一，希望這個比賽能成為移工的年度盛會，一年一年持續辦下去。

今天冠軍戰也成中華白「台灣隊長」詹宇庭國家隊告別戰，他賽後宣布退下中華隊國手身分，「詹爸」也給兒子一個大大的擁抱，成為場中感人一幕；詹宇庭同時將過去代表中華隊四處征戰的球衣，致贈給中華藤球協會留存。

11年前在「台灣藤球之父」黃忠仁領路下接觸藤球，詹宇庭哽咽說：「謝謝家人們給我無私的愛，以及老婆無怨無悔地包容。巧合的是我出生那年正是第一屆泰皇盃世界錦標賽，也注定要為藤球奉獻一生。2009年在泰國訓練時體育館剛好掛著我們中華奧會的會旗，當時我就想著總有一天要讓這面旗子飄揚在亞運的頒獎台上，現在這個目標必須要接棒了，11年來國內外的大小賽事我都沒有缺席，這當中要感謝的人實在太多，謝謝所有相信我的人，大家一起繼續為台灣藤球奮鬥。」

他未來除了專注於國內賽事與訓練，也計畫將泰國學得的技術與日本的行銷方式結合，希望開創藤球的另一片天。

詹宇庭（右）與ARTONG隊網前激戰。圖／中華藤球協會提供
詹宇庭（右）與ARTONG隊網前激戰。圖／中華藤球協會提供
分享
ARTONG榮登藤球王，由中華藤協理事長蔡鴻鵬頒獎。圖／中華藤球協會提供
ARTONG榮登藤球王，由中華藤協理事長蔡鴻鵬頒獎。圖／中華藤球協會提供
分享

藤球中華隊亞運

延伸閱讀

色老闆躲暗處偷抱女移工 被判刑6月

影／2越南女移工騎車外出遇劫 一人遭貨車爆頭...

藤球／國際移工爭霸戰 總決賽22日紅館開踢

藤球／國際移工藤球王爭霸戰 桃園站今天開踢

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

東奧主場館啟用 牙買加閃電領銜出席

2019-12-22 16:45

足球／新科旅德球員王義友受邀開球 盼成台灣第一人

2019-12-22 22:06

運動中心／救國團受託經營北市運動中心 頒發獎學金

2019-12-22 19:10

NFL／蟬聯11年分區冠軍 愛國者不敢懈怠

2019-12-22 18:32

2019亞洲IFBB職業卡資格賽 健美新教父陳尚文引進台灣

2019-12-22 12:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 「台灣阿諾」李沛旭化身健美超人

2019-12-22 12:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 日籍藝人孟多控體重餓到睡不著

2019-12-22 12:00

高球／盼為小將旅美引路 潘政琮大談心路歷程

2019-12-21 21:04

足球／後昌一球險勝 暌違五年奪YAMAHA CUP冠軍

2019-12-21 20:26

跆拳道／陳詩欣發展協會今頒獎 蘇佳恩獲特別獎

2019-12-21 19:18

全國中正盃運動舞蹈賽 藍郁翔翁翊睿跳出4金

2019-12-21 19:10

健美／亞洲職業卡資格賽 全球400好手完成報到

2019-12-21 18:58

跆拳道／大專校院錦標賽登場 宋玉麒：增加比賽機會

2019-12-21 16:57

網球／備戰新球季 小威跳街舞、找「拳王」泰森練拳

2019-12-21 14:20

阿布達比網賽／西西帕斯宰約帥爭冠 納達爾讚有企圖心

2019-12-21 12:51

MLB／全球運動產業資產榜 紅襪老闆排第三

2019-12-21 11:51

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

UBA／高錦瑋單節飆21分 健行逆轉收11連勝

2019-12-22 19:44

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐剩2成薪

2019-12-22 08:02

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

MLB／藍鳥搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

2019-12-22 07:55

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／左膝挫傷提前傷退 安東尼賽後報平安

2019-12-21 18:04

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

2019-12-22 09:42

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

2019-12-22 09:05

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權

2019-12-22 00:03

MLB／裁判工會願配合 電子好球帶有望上路

2019-12-22 10:17

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校

2019-12-22 00:08

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

MLB／老虎補兩野手 陳偉殷前隊友史構普入列

2019-12-22 11:57

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

爆米花／楊明杰3安救不了台壽保 航空城中止3連敗

2019-12-22 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top