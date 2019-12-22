藤球／中華白衛冕差一步 台灣隊長詹宇庭卸國家隊戰袍

「2019國際移工藤球王爭霸戰」總決賽今天在台北體育館展開最終對決，尋求衛冕的中華白展現王者氣勢，在8強、4強戰都以直落二勝出，但冠軍戰在3局大戰不敵去年對手ARTONG，讓ARTONG以19：21、21、16、21：15逆轉，榮登「藤球王」寶座。

ARTONG隊長那冷表示，去年拿到亞軍，賽前就跟隊友約定今年要雪恥，後兩局也慢慢找到破口，「中華隊的攻擊很強，我們就做好防守，一顆一顆穩穩打，很高興最後拿下勝利。」

中華藤球協會理事長蔡鴻鵬表示，藤球王邁入第2年，不管是參賽隊伍或是賽事規模都有很大的進步，移工朋友在台灣是一個很大的族群，藤球就是不少泰籍移工最熱愛的運動之一，希望這個比賽能成為移工的年度盛會，一年一年持續辦下去。

今天冠軍戰也成中華白「台灣隊長」詹宇庭國家隊告別戰，他賽後宣布退下中華隊國手身分，「詹爸」也給兒子一個大大的擁抱，成為場中感人一幕；詹宇庭同時將過去代表中華隊四處征戰的球衣，致贈給中華藤球協會留存。

11年前在「台灣藤球之父」黃忠仁領路下接觸藤球，詹宇庭哽咽說：「謝謝家人們給我無私的愛，以及老婆無怨無悔地包容。巧合的是我出生那年正是第一屆泰皇盃世界錦標賽，也注定要為藤球奉獻一生。2009年在泰國訓練時體育館剛好掛著我們中華奧會的會旗，當時我就想著總有一天要讓這面旗子飄揚在亞運的頒獎台上，現在這個目標必須要接棒了，11年來國內外的大小賽事我都沒有缺席，這當中要感謝的人實在太多，謝謝所有相信我的人，大家一起繼續為台灣藤球奮鬥。」