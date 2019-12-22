足球／新科旅德球員王義友受邀開球 盼成台灣第一人

「城市幼兒園盃」台中潭子站今天在潭子運動公園熱鬧開踢，甫於本月8日前往德國SV Genc Osman Duisburg測試通過的台北市立大學足球隊球員王義友也受邀前來開球，他也希望能成為台灣第一位登上甲級聯賽的球員。

台中市前副市長楊瓊櫻表示，市府致力推廣兒童運動及足球運動風氣，今年辦理迷你足球、城市幼兒園盃迷你足球、迷你棒球等活動，市府將在全市29行政區舉辦各區的幼兒足球賽事，盼推動運動年齡向下扎根。

台中市政府運動局長李昱叡也指出，透過遊戲為主的幼兒足球活動，使啟蒙階段兒童活動身體、學習運動家精神以及親子同樂，並以札根足球運動為目標，培養台灣足球界未來的小小種子，讓更多喜愛足球運動的小選手們，有更多發揮的舞台。

而剛前往德國測試通過的王義友今天也受邀前來開球，他在高中時期教練葉憲中牽線及推薦之下前往測試，成功通過球隊所有高層主管層層關卡，預計將在德國停留一年的時間，但由於球隊中同位置的中後場球員競爭隊友還有三、四位，因此在訓練上必須更加倍努力趕上競爭強度。

目前球隊等級在德甲中屬於第六級等同於大陸中甲程度，王義友預計在三、四年內升上第四級為目標，希望成為台灣第一位登上甲級聯賽的球員。