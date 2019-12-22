2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 日籍藝人孟多控體重餓到睡不著

日籍卻在台發展的人孟多被兄弟李沛旭遊說第一次賽。 照片提供 / 健身工廠 分享 facebook

本名大谷主水的日籍藝人夢多為了參加2019年亞洲IFBB職業卡資格賽，不但練就一身的肌肉，也飽嚐一段飲食的痛苦煎熬，有如洗三溫暖，成了準備賽事最難忘的回憶。

夢多表示，好友李沛旭是他的健美運動師兄，幾個月前邀他一起參加22日展開的2019年亞洲IFBB職業卡資格賽，為展現練習的成果，卻也付出不少代價；他表示，為了增加身體的肌肉，一開始每天得攝取3800卡，足足吃了三、四個月，讓自己胖了約10公斤，一度重達87公斤，吃了不少甜食，膩到每天都想吐；接著，為了練成肌肉，卡路里量逐漸減少，他說：「我從3000卡到2800卡，再降到2600，最後到低到1200，又餓到睡不著。」夢多因為熱量攝取減少，再加上身體脫水，體重又驟降七、八公斤。

夢多說，他喜歡喝酒，但為了控制體重，又不能喝，那種忍耐挨餓的過程，真是苦不堪言。「我有三個外景節目，一個棚內的錄影，有時半夜兩三點下班，又得拖著挨餓的身體鍛練，真的不好受。」

夢多表示，他是日本跆拳道國手，除了沒進軍奧運，其他各項大小比賽都參加過，但隨著年紀漸長，今年來到40歲他，反應、速度都變慢，不再適合打拳，如果要維持肌肉，健美卻是絕佳的選擇。

「因為吃的量少，所以睡眠補充很重要。」夢多說，工作、健身，再加上與朋友合資經營的「章魚燒」生意也得兼顧，讓他每天得盡量睡6個小時，才不致身體被拖垮，等比賽一結束，我可以喘一口氣，繼續享受美酒、美食了。