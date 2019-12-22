2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 「台灣阿諾」李沛旭化身健美超人

李沛旭。 照片提供 / 健身工廠 分享 facebook

身穿短褲及背心知名藝人李沛旭，和其他參賽者一起排隊報到，他蓄著成熟穩重的小鬍子，露出古銅色的肌膚和傲人的上圍，昔日「奶油小生」旋即轉變為「健美超人」，成了2019年亞洲IFBB職業卡資格賽賽前最吸睛的選手。

為了準備這場大賽，李沛旭準備半年，個中滋味，酸甜苦辣鹹俱全，非參與其中很難道盡；他說自己是台灣從「演藝界」跨跑道到「運動界」第一人，目的在超越自己。「有很多演藝圈的人來自運動界，我則是第一位從演藝圈跨到運動界的人，而且我跟運動毫無淵源，唸的是輔大服裝設計系畢業。」臉蛋一如秀氣的明星布萊德彼特，卻有著阿諾史瓦辛格大塊肌肉的李沛旭，乍看下似乎 不很協調，但再看卻是造型性格獨特，且充滿魅力；他表示，2016年經歷一場大病後，人生觀也跟著轉變，把人生中想過但尚未完成的夢嘗試完成，因此決定認真當一位健美選手，今年把全部的時間都投注在健美上。

去年李沛旭第一次參加健美中最基本的「健體賽」，留下美好回憶。「只有6週準備時間，只是健美領域中的路人甲，但跟一般人比，算是有長足進步。」去年的初試啼聲，備受激勵，讓李沛旭內心燃起希望的火種，今年六月他前往北京角逐健美最高水平「奧林匹亞」賽，30日比賽一結束，立刻倒數計日，瞄準這場資格賽，這是他人生的第三場健美賽。「從175天倒數，到現在只剩1天，我犧牲的是全部的人生、全部的生活，我每天在Fb上所PO的文章、吃的、睡的、練的，每一天、每小時、每分鐘、每一餐所做的任何事，全部都跟健美有關。」李沛旭強調，今年百分之百投入健美，但並未放棄演藝工作。

李沛旭引用電影「第六感生死戀」那句著名的台詞「心之所向」來表明目前的心境。「我只是Follow心之所向，畢竟我有舊疾，那一天會掛，不知道。」因為手術，李沛旭肚皮上留著三道明顯的疤痕，健美比賽讓疤痕完全不設防，但他對這項運動反而有一股說不出的親切。「肚皮上有三條疤來從事這項運動，應該史無先例；他說：「健美讓我感受到自我存在價值；因為健美，Maybe讓我看起來比演藝圈40歲的男人更年輕、更有活力。」

這場資格賽，李沛旭是參加最初階的健身組比賽，他參賽的基本目標是「超越自己」。「我39歲才起步，今年已40歲，有些事情不是努力就可以改變的，我不敢想拿卡這件事，只想超越上一次比賽。」

李沛旭認為，自己的身體比例還不完美，肩不夠大，但胸部進步了，他希望有朝一日繼續挑戰難度更高的「古典」和最高級的「傳統」健美。「古典」要細腰，肉量得比「健體」多，而且還要再比較腿部肌肉，腿部要再大一倍才能進階「古典」，要大兩倍才能比「傳統」。李沛旭暗暗告訴自己，再等兩三年打算進軍「古典」。

李沛旭說，40歲不是運動員最好的年紀，得付出更多時間與努力，才能與年輕人一較高低。「運動界我被歸為老、弱、殘、兵，但我勇敢地離開我的舒適圈，尋找人生目的、新的熱愛，也許有人好奇、百思不解，其實就是膽量而已。」李沛旭說，年輕時他還真是個文弱書生，現在則以健美運動員自許，至於人生會怎麼走，無法預測。

「距離比賽只剩24小時，這段期間我得限水，睡前水份攝取不能超過500cc，盡量多吃碳水化合物，如糖類的食品，讓水分排出體外，晚上9點以後到比賽都不喝水了，要拼『乾度』。」李沛旭說他在從事健美運動的過程獲得新的生活方式，「除了解身體的變化外，也找到身體運作公式，那是最有價值的知識。」