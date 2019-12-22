2019亞洲IFBB職業卡資格賽 健美新教父陳尚文引進台灣

健身工廠的創辦人陳尚文，儼然已升級成為台灣健美產業的新教父。 照片提供 / 健身工廠 分享 facebook 國際健美聯盟（IFBB）亞洲區職業卡資格賽連續兩年在高雄舉辦，幕後推手陳尚文也是台灣本土第一品牌「健身工廠」創辦人，他一手打造國內健身連瑣王國，又引進令人眼界大開的國際賽事，儼然成了國內健美產業的新教父。

今年47歲的陳尚文於2006年創辦「健身工廠」，他貫徹「正派經營」和「以身作則」八字箴言，不但成為國內第一家上市的健身中心，且獲SGS認證，業績逐年上升。陳尚文說，目前全台已有44家健身工廠，26日在新北永和還要再開第45家。「我們的目標是，每年再擴展7~8家，2025年達到80家。」

陳尚文國一時就到美國加州洛杉磯就讀，成了小留學生，對美國中學體育課中的健身房課程（GYM CLASS），比一般國人接觸更早，1998年回國就業，他第一份工作就是健身房的銷售員。「我喜歡帶客人到這個領域，告訴他們可以改變體態，展示健康，給人好印象。」陳尚文認為，在馬路上絕大多數人都是有效的客戶，潛力無限。「健身是唯一不會被機器人取代的工作，從使機器人再厲害，你也無法假手他人，得自己練自己的身體。」

陳尚文把辦理賽事和健身工廠完美結合，被視為推廣健美運動的高招，不但在一個月前比賽的門票就銷售一空，而且還把利潤回饋消費者。「消費者購票觀賞世界頂尖選手的訓練成果，有鞭策作用，又可享受一個月免費健身，一舉兩得。」

連續兩年辦理國際健美聯盟（IFBB）亞洲區職業卡資格賽都獲好評，陳尚文獲得國際友人肯定，明年將加碼辦理三項IFBB賽事，對國內的健美運動更有推波助瀾的效果。「其中兩項暫訂在四、五月間及八月，清一色由國內選手參賽；另一項則是延續前兩年的職業卡資格賽，預計會有更多來自國外的選手角逐。」

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