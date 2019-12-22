NFL／蟬聯11年分區冠軍 愛國者不敢懈怠

NFL衛冕冠軍愛國者隊確定連11年美東封王，但仍須力爭前2種子排名。 美聯社 分享 facebook

美式足球聯盟NFL經過4個月大戰，最廣為台灣球迷所知的愛國者隊確定提前一輪殺進季後賽。這支衛冕冠軍22日擊敗比爾隊後，提前在美聯東區封王，寫下連續11年分區封王的紀錄，不過，愛國者心態仍未放鬆，由於擠進季後賽還有種子之分，若不想重演10年前得先打外卡的慘狀，最終戰還是得搶勝。

連11年美東封王

根據《CBC體育網》報導，NFL本賽季已來到尾聲，衛冕冠軍愛國者因為主將四分衛布雷迪狀態不佳，不像去年季賽那般順水順風，儘管如此，他們仍在22日擊敗同區勁敵比爾隊後，提前獲得季後賽資格，也是連續11年在美東封王。

針對NFL季後賽賽制是取前2種子保送，後4種子得先捉對廝殺打外卡賽，前2種子比起後4隊的優勢更為巨大，而目前愛國者雖然暫居第2種子，但與第3種子的酋長隊差距不大，酋長要是後續賽事保持不敗之身（機率不低），而愛國者意外輸掉最終戰，種子順位將互換，對此，愛國者主力角衛吉爾摩表示，最終戰可以視為第一場季後賽。

美聯大勢幾乎底定

《NESN網》補充報導，愛國者前一次打外卡賽是在2009年，當時他們雖然也是美東冠軍，但戰績稍差排不上美聯前2種子，最終他們在外卡被低種子的烏鴉隊淘汰，他們肯定不願意惡夢重演，最終輪即便面對季後賽無望的弱旅海豚也得全力爭勝。

此外，美聯4大分區的第一名都已經出爐，按照當前種子順序分別是美北的烏鴉、美東的愛國者、美西的酋長、美南的德州人，而季後賽前6種子剩最後一席未定。而國聯局勢相較更加混亂，目前只有國聯南區的聖徒確定封王。本季季後賽賽程排定明年1月5日點燃戰火，眾所矚目的總冠軍賽「超級盃」預計農曆年後（2月3日）登場。

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