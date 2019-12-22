親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

南迴改明通車誰功勞？台東藍綠陣營感謝工程人員也互虧

元旦選在台南升旗 韓國瑜原來是為了這個理由

運動筆記【台北馬拉松】廢物人妻這個冬天很努力，半馬最佳成績－1:53:36【賽事】中部最美路段只有這天能跑！ 西濱馬拉松為通車暖身
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日十大好球 (12月22日)賽事懶人包 (12月22日)

NFL／蟬聯11年分區冠軍 愛國者不敢懈怠

2019-12-22 18:32台灣醒報 台北報導

NFL衛冕冠軍愛國者隊確定連11年美東封王，但仍須力爭前2種子排名。 美聯社
NFL衛冕冠軍愛國者隊確定連11年美東封王，但仍須力爭前2種子排名。 美聯社
分享

美式足球聯盟NFL經過4個月大戰，最廣為台灣球迷所知的愛國者隊確定提前一輪殺進季後賽。這支衛冕冠軍22日擊敗比爾隊後，提前在美聯東區封王，寫下連續11年分區封王的紀錄，不過，愛國者心態仍未放鬆，由於擠進季後賽還有種子之分，若不想重演10年前得先打外卡的慘狀，最終戰還是得搶勝。

連11年美東封王

根據《CBC體育網》報導，NFL本賽季已來到尾聲，衛冕冠軍愛國者因為主將四分衛布雷迪狀態不佳，不像去年季賽那般順水順風，儘管如此，他們仍在22日擊敗同區勁敵比爾隊後，提前獲得季後賽資格，也是連續11年在美東封王。

針對NFL季後賽賽制是取前2種子保送，後4種子得先捉對廝殺打外卡賽，前2種子比起後4隊的優勢更為巨大，而目前愛國者雖然暫居第2種子，但與第3種子的酋長隊差距不大，酋長要是後續賽事保持不敗之身（機率不低），而愛國者意外輸掉最終戰，種子順位將互換，對此，愛國者主力角衛吉爾摩表示，最終戰可以視為第一場季後賽。

美聯大勢幾乎底定

《NESN網》補充報導，愛國者前一次打外卡賽是在2009年，當時他們雖然也是美東冠軍，但戰績稍差排不上美聯前2種子，最終他們在外卡被低種子的烏鴉隊淘汰，他們肯定不願意惡夢重演，最終輪即便面對季後賽無望的弱旅海豚也得全力爭勝。

此外，美聯4大分區的第一名都已經出爐，按照當前種子順序分別是美北的烏鴉、美東的愛國者、美西的酋長、美南的德州人，而季後賽前6種子剩最後一席未定。而國聯局勢相較更加混亂，目前只有國聯南區的聖徒確定封王。本季季後賽賽程排定明年1月5日點燃戰火，眾所矚目的總冠軍賽「超級盃」預計農曆年後（2月3日）登場。

【更多精采內容，詳見

愛國者NFL

延伸閱讀

美聯調查：川普上任後 美影響力式微

「疾鋒案」可望結餘1億美元？傳美建議增購愛三...

愛二提升、愛三採購結案不了 美又延期索15億

12年籌建有成 國軍9個愛國者3型防空飛彈...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

東奧主場館啟用 牙買加閃電領銜出席

2019-12-22 16:45

2019亞洲IFBB職業卡資格賽 健美新教父陳尚文引進台灣

2019-12-22 12:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 「台灣阿諾」李沛旭化身健美超人

2019-12-22 12:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 日籍藝人孟多控體重餓到睡不著

2019-12-22 12:00

高球／盼為小將旅美引路 潘政琮大談心路歷程

2019-12-21 21:04

足球／後昌一球險勝 暌違五年奪YAMAHA CUP冠軍

2019-12-21 20:26

跆拳道／陳詩欣發展協會今頒獎 蘇佳恩獲特別獎

2019-12-21 19:18

全國中正盃運動舞蹈賽 藍郁翔翁翊睿跳出4金

2019-12-21 19:10

健美／亞洲職業卡資格賽 全球400好手完成報到

2019-12-21 18:58

跆拳道／大專校院錦標賽登場 宋玉麒：增加比賽機會

2019-12-21 16:57

網球／備戰新球季 小威跳街舞、找「拳王」泰森練拳

2019-12-21 14:20

阿布達比網賽／西西帕斯宰約帥爭冠 納達爾讚有企圖心

2019-12-21 12:51

MLB／全球運動產業資產榜 紅襪老闆排第三

2019-12-21 11:51

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

MLB／藍鳥搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

2019-12-22 07:55

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／左膝挫傷提前傷退 安東尼賽後報平安

2019-12-21 18:04

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／湖人對公鹿大戰吸睛 創開季全美收視新高

2019-12-21 18:28

MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

2019-12-22 09:42

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐剩2成薪

2019-12-22 08:02

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

2019-12-22 09:05

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權

2019-12-22 00:03

NBA／美媒評選近10年最佳運動員 詹姆斯高居榜首

2019-12-21 17:18

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

NBA／遭隊友砸球手指骨折 黃蜂菜鳥苦笑：他沒道歉

2019-12-21 16:38

棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校

2019-12-22 00:08

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

MLB／裁判工會願配合 電子好球帶有望上路

2019-12-22 10:17

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯勳

2019-12-21 22:11

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

全國中正盃運動舞蹈賽 藍郁翔翁翊睿跳出4金

2019-12-21 19:10

健美／亞洲職業卡資格賽 全球400好手完成報到

2019-12-21 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top