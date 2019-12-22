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東奧主場館啟用 牙買加閃電領銜出席

2019-12-22 16:45台灣醒報 台北報導

相當重視東奧主場館的日本方邀請體壇各界重量級人士出席典禮，包含最大咖的閃電柏特。...
相當重視東奧主場館的日本方邀請體壇各界重量級人士出席典禮，包含最大咖的閃電柏特。 美聯社
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斥資超過14億美元的東奧主場館、國家體育館上個月落成，21日晚間日本替主場館舉行啟用典禮，不只請來體壇各界明星來助陣，更吸引了塞爆的6萬民眾前往觀禮。其中最大咖的明星正是退役的田徑傳奇「牙買加閃電」柏特，這位8面奧運金牌得主牛刀小試、參與慢跑接力賽，他滿懷感激說：「能再度重回賽道跑步是千金難買的體驗。」

「牙買加閃電」柏特助陣

根據《奧會新聞網》報導，2020年東奧的開幕式、閉幕式主場館國家體育館上個月底宣告完工，新場館總計花費高達1569億日圓，耗時7年規劃，深獲日方重視，因此21日晚間的啟用典禮相當隆重，他們請來體壇各項目的明星出席見證，甚至請到現代奧運田徑界傳奇、閃電柏特。

《每日郵報》報導，柏特在典禮慢跑接力賽中登場，在6萬名觀眾眼前重新踏上睽違2年的賽道，場館歡呼聲在他上場時達到高峰，讓這位退役2年的8面奧運金牌得主感慨表示：「能再次踏上奧運賽道跑步是值得保存的回憶之一。」

國家橄欖球英雄也出席

柏特也不改幽默，典禮後在推特發文，開玩笑寫到「我總不能說自己沒跑過東奧」。此事也能看出柏特依舊熱愛體育競技，這位100米、200米短跑世界紀錄保持人2年前退役後，都有傳聞復出，最終還「轉換跑道」去踢職業足球，參與了澳洲足聯賽事。

除了與博爾特同為田徑界的美國跨欄好手班傑明、手握2面亞運會冠軍的日本女子好手福島千里等人之外，現場還邀請到在日本聲勢如日中天的國家體壇英雄：世界盃橄欖球3人組（隊長利奇、田中文明、中村良人），日本今年在當地舉辦的橄欖球世界盃中闖進史上最佳8強，震驚歐美各國， 3人組也獲邀出席觀禮。

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