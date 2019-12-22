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阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29聯合報 記者林宋以情／即時報導

西班牙球王納達爾(左)在阿布達比表演賽男單決賽擊敗年終賽冠軍西西帕斯(右)奪冠。...
西班牙球王納達爾(左)在阿布達比表演賽男單決賽擊敗年終賽冠軍西西帕斯(右)奪冠。 美聯社
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西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）阿布達比表演賽男單決賽，與新科年終賽冠軍西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）纏鬥3小時又15分鐘，端出令21歲希臘小將摔拍的逆轉勝，6：7（3）、7：5、7：6（3）笑納賽史第五冠。

阿布達比表演賽舉辦第12屆，賽前納達爾與約克維奇（Novak Djokovic）囊括四冠並列賽史最多，不過「蠻牛」昨日逆轉封王，寫下賽史新猷。

「很高興能以冠軍結束今年比賽」，面對四強賽擊敗約克維奇（Novak Djokovic）的西西帕斯，納達爾坦言是種挑戰，但自己也繳出足以抗衡的實力，得以奪冠，「他兼具年輕和活力，也祝福他有個很棒的2020球季。」

納達爾過去交手西西帕斯取得五勝一負優勢，唯一一次輸球是馬德里名人賽，儘管只是表演賽，但開賽兩人不分軒輊，首盤就逼入搶七決勝局，由西西帕斯拔得頭籌。

但次盤當今球王把握關鍵破發，7：5扳回一城，讓西西帕斯氣到摔拍，領到主審警告。第3盤西西帕斯自2：4落後苦追，搶七仍是納達爾略勝一籌，順利逆轉勝封王。

西西帕斯賽後則表示，從未打過這麼長的表演賽，「我們被所有球迷激發了，這是場艱困的比賽，我也盡了全力。」

西西帕斯納達爾Novak Djokovic

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