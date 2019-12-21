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高球／盼為小將旅美引路 潘政琮分享會大談心路歷程

2019-12-21 21:04聯合報 記者劉肇育／即時報導

我國旅美高球好手潘政琮，近年來不僅投入青少年球員培訓不遺餘力，這次返台期間他還特別舉辦分享會暢談在美國大學打球、念書的甘苦談，希望為有旅美夢的小將們引路，為我國培養更多高球好手，他更透露今年感恩節期間還邀請了幾名旅美小大一球員到家中一聚，且希望在未來成為旅美球員的傳統。

畢業於美國華盛頓大學，並成為我國近32年來首位站上美巡賽場並奪得冠軍的選手，潘政琮近年來積極投入國內青少年的培訓工作，並在這次返台期間舉辦了個人分享會，除了分享他赴美的心路歷程外，更在活動中介紹他將在美國成立基金會的相關事宜，希望未來能藉由基金會的力量，幫助更多台灣到美國念書的業餘球員。

潘政琮指出，過去他選擇前往美國就讀大學和打球，很多事情都靠著自己摸索，現在則是輪到他來幫忙引路，「一開始過去真的過得很辛苦，尤其是語言上的學習，還要自己安排業餘行程，現在既然我有經驗，我可以給他們意見、幫他們一起做選擇。」

分享會上潘政琮也提出了在NCAA邁向成功的「4A」因素，包括Academis（學業）、Athletics（體能）、Attitude（態度）與Achievement（成就），並期許我國未來能有20到30位的小將，依循他的路到美國打球與念書，「傳統的台灣選手都是自己找教練訓練，然後時間到了就轉職業，但這樣的方式很少看到成功的例子，而既然我走了到美國讀大學這條路，並且有不錯的發展，我也希望用我的例子說服別人一起來，不過路還是要選手自己走，我只能站在鼓勵和協助的立場。」

我國目前約有10多位的青少年選手在美國讀書與打球，身為前輩的潘政琮不僅給予他們旅美的建議，更在今年感恩節期間找了剛到美國的「小大一」們到家中聚餐，「其實就是希望給他們家的感覺，並希望這未來能夠成為一個傳統，讓他們在那邊能不覺得孤單。」

潘政琮舉辦分享會盼為更多有旅美夢的小將引路。記者劉肇育／攝影
潘政琮舉辦分享會盼為更多有旅美夢的小將引路。記者劉肇育／攝影
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潘政琮NCAA

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