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足球／後昌一球險勝 暌違五年奪YAMAHA CUP冠軍

2019-12-21 20:26聯合報 記者毛琬婷／即時報導

第十一屆YAMAHA  CUP總決賽今天在台中市朝馬足球場舉行，全台精銳8強隊伍力拚冠軍金盃，經過激烈的廝殺，最終由來自南區高雄足球強權後昌隊憑藉優異的防守，以1：0險勝花蓮武士岸，勇奪本屆總冠軍。

自高雄的後昌從預賽起就一路過關斬將，總決賽碰上強敵武士岸，雙方久攻不下，但憑藉著優異的團隊防守，特別是門將奮力擋下多次花蓮武士岸強勁射門，最終就以1球之差驚險奪冠。

談到暌違五年再度奪冠，徐銘宏教練說：「孩子們辛苦了，這是本月分第二個盃賽冠軍。非常感謝主辦單位提供小選手們這麼棒的舞台施展球技。」而首次闖入總冠軍賽卻鎩羽而歸，花蓮武士岸教練鐵木洛帝秉持快樂踢球趣的精神，希望小選手們不要把勝負看得太重。

花蓮武士岸除展現團隊精神奪下亞軍外，前鋒張天駿單日6次破門霸氣奪下金靴獎。除了有金靴獎選手外，身為首支闖入YAMAHA  CUP總冠軍賽的俱樂部球隊，鐵木洛帝認為由於少子化的關係，地區俱樂部的隊伍數越來越多，很高興能代表俱樂部球隊闖進冠軍賽，「我們明年捲土重來！」

賽事11年來吸引超過2萬名兒童參賽，本屆還邀請兩位賽事出身的學長蔡碩哲、許博傑前來，一同為小選手們加油打氣，親自傳授看家門領，分享贏球的致勝訣竅。

蔡碩哲說：「今天到現場完全體會到YAMAHA  CUP快樂踢球趣的氛圍，不像當年以校隊競技為主，看到場邊有更多家庭參與，很高興有這麼多家長支持小朋友從事足球運動。」許博傑也認為YAMAHA  CUP一直提供最棒的舞台供選手們追夢，也讓他確立未來旅外踢球的目標。

花蓮武士岸隊前鋒張天駿單日6次破門奪下金靴獎。圖／YAMAHA CUP提供
花蓮武士岸隊前鋒張天駿單日6次破門奪下金靴獎。圖／YAMAHA CUP提供
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第十一屆YAMAHA CUP總冠軍賽戰況膠著，高雄後昌隊（粉）險勝花蓮武士岸隊（...
第十一屆YAMAHA CUP總冠軍賽戰況膠著，高雄後昌隊（粉）險勝花蓮武士岸隊（綠）。圖／YAMAHA CUP提供
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