親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

首年繳20萬！旅澳菁英曝「AE黑卡尊榮服務」比台灣划算

運動筆記【首發】2019青島太平洋馬拉松心得你比想像的還勇敢-42.195愛戀的距離
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日十大好球 (12月21日)賽事懶人包 (12月21日)

跆拳道／陳詩欣發展協會今頒獎 蘇佳恩獲特別獎

2019-12-21 19:18聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

第三屆陳詩欣跆拳道發展協會頒獎典禮今天下午在台北市民族國小舉行，來自全台各地優秀的跆拳道學生運動員齊聚一堂，其中備受矚目的「理事長特別獎」由連兩屆世大運品勢金牌的蘇佳恩拿下。

身為台灣首位奧運金牌的選手，退役後陳詩欣仍繼續為台灣跆拳道做出貢獻，成立協會幫助更多基層跆拳道選手，擔任理事長的陳詩欣說：「我們能做的就是別人看不見的，以中、低階層的選手為主，想做的就是雪中送炭。」而台北市東華扶輪社則是協會最重要的推手。

每年協會都會下到偏鄉，幫助一些資源較匱乏的學校、道館，讓小選手學習跆拳道能有更好的設備，今年協會訪視了嘉義義竹國中、宜蘭大同國小及花蓮林森道館，透過實地互動了解選手的需求，陳詩欣也親切地給予指導。

陳詩欣說：「競技運動實力培養與建構不是一夕之間形成，而是要靠一點一滴累積起來的，很多選手因為各種因素沒有繼續這條路，但我們就是盡力給予協助，也希望他們能夠相信自己、堅持下去，我能做到的就是努力傳承、貢獻所學，這是我最開心的事情。」

獎助學金分為國小、國中、高中、大專院校、原住民、中低收入戶、東部優秀選手及理事長特別獎等八大獎項，其中最受矚目的理事長特別獎今年由摘下2019年拿坡里世大運女子個人品勢金牌的蘇佳恩獲得。

今年剛考取台師大研究所的蘇佳恩，2017年台北世大運與搭檔李晟綱聯手摘下品勢混雙金牌，今年世大運再度出征，在女子個人品勢項目再獲一金。

蘇佳恩表示，自己現在身兼教練、選手身分，也因此更了解教練的辛苦，她也感謝一路上支持與幫助自己的人，讓她能夠在品勢舞台上有好成績。原本曾萌生退休意念的蘇佳恩也在教練、家人鼓勵下決定繼續拚戰，她也將目標瞄準2022年杭州亞運，希望能為台灣摘下獎牌。

第三屆陳詩欣跆拳道發展協會頒獎典禮今天下午在台北市民族國小舉行。圖／陳詩欣跆拳道...
第三屆陳詩欣跆拳道發展協會頒獎典禮今天下午在台北市民族國小舉行。圖／陳詩欣跆拳道發展協會提供
分享
摘下拿坡里世大運女子個人品勢金牌的蘇佳恩（右）拿下理事長特別獎。圖／陳詩欣跆拳道...
摘下拿坡里世大運女子個人品勢金牌的蘇佳恩（右）拿下理事長特別獎。圖／陳詩欣跆拳道發展協會提供
分享
理事長陳詩欣。圖／陳詩欣跆拳道發展協會提供
理事長陳詩欣。圖／陳詩欣跆拳道發展協會提供
分享

跆拳道亞運

延伸閱讀

跆拳道／大專校院錦標賽登場 宋玉麒：增加比賽...

航海人員放榜 全中運跆拳道銀牌投入藍海人生

精英獎／潘瑞根獲頒特別獎 陳彥博到場獻花

2020必收！ 「特勤吳彥祖」登國安局形象月...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全國中正盃運動舞蹈賽 藍郁翔翁翊睿跳出4金

2019-12-21 19:10

健美／亞洲職業卡資格賽 全球400好手完成報到

2019-12-21 18:58

跆拳道／大專校院錦標賽登場 宋玉麒：增加比賽機會

2019-12-21 16:57

網球／備戰新球季 小威跳街舞、找「拳王」泰森練拳

2019-12-21 14:20

阿布達比網賽／西西帕斯宰約帥爭冠 納達爾讚有企圖心

2019-12-21 12:51

MLB／全球運動產業資產榜 紅襪老闆排第三

2019-12-21 11:51

網球／仍是球迷最愛 費德勒連17年獲最受歡迎獎

2019-12-20 10:17

精英獎／畢生獻給棒球 林華韋獲終身成就獎

2019-12-19 23:58

精英獎／郭婞淳3獲大獎 李智凱連霸第2人

2019-12-19 23:56

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／差點重現卡特死亡之扣 莫蘭特讓受害者也拜服

2019-12-21 16:11

CBA／林書豪最差一役 球迷首度喊換人

2019-12-21 11:09

NBA／暢談陪伴小兒子出櫃 韋德自認過去無知

2019-12-21 10:38

NBA／波爾辛吉斯力抗安比德 小哈德威殺出賞76人連敗

2019-12-21 12:10

NBA／聯盟擬辦季中大賽 冠軍隊每人獲3000萬

2019-12-21 09:36

中職／味全龍主場落新竹 2022年起10年經營權

2019-12-21 11:39

MLB／2000安還差1支 金斯勒決定退休

2019-12-21 08:23

NBA／不打算交易 獨行俠放棄爭奪伊古達拉

2019-12-21 15:21

NBA／華克只拿2分 塞爾蒂克照贏活塞

2019-12-21 11:32

棒球／王貞治80歲大壽 辜仲諒致贈玉石

2019-12-20 23:22

NBA／史馬特眼部感染 主帥：醫生所見過最嚴重

2019-12-21 08:04

NBA／前隊友爆料安東尼小氣 買背號只給3000美金

2019-12-20 17:26

NBA／相挺鄧肯入名人堂？波總：先把助教當好

2019-12-21 11:15

NBA／憶年輕頭髮茂密 詹姆斯：現在真是見鬼了

2019-12-20 16:33

NBA／灰熊堅不買斷伊古達拉 圖藉交易換首輪籤

2019-12-20 17:00

NBA／暴龍傷兵滿營 主場領先險遭巫師逆轉

2019-12-21 11:57

NBA／生涯在洛杉磯最高得分 衛少豪取40分掀翻快艇

2019-12-20 17:50

MLB／大聯盟薪資連兩年下滑 史上第一次

2019-12-21 08:04

NBA／籃網再逢傷病打擊 努瓦巴跟腱斷裂賽季報銷

2019-12-21 09:56

MLB／稱「洛杉磯的洛杉磯道奇」？其中有典故

2019-12-21 09:44

NBA／7人得分上雙 溜馬退國王豪取5連勝

2019-12-21 11:00

NBA／熱火7人得分兩位數 主場輕取尼克

2019-12-21 13:08

中職／丘昌榮扛教頭：會背全部責任

2019-12-21 00:21

NBA／衛少狂砍40分 創老家生涯最高分

2019-12-21 00:11

棒球／赴日第一個球季 王柏融覺得收穫大

2019-12-21 16:01

MLB／太空人簽回馬多納度 捕手湊到三人

2019-12-21 10:48

NBA／克拉克森、勒夫領軍反攻 騎士末節逆轉灰熊

2019-12-21 11:15

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅大

2019-12-20 22:47

UBA／譚傑龍返台 自嘲不當雷隊友

2019-12-21 00:16

NBA／亞歷山大32分創新高 雷霆隊史第3年輕

2019-12-21 17:24

NBA／拓荒者雙槍連兩場至少砍30分 隊史第2度

2019-12-21 17:31

NBA／約柯奇力繳大三元 金塊擒灰狼奪主場5連勝

2019-12-21 13:04

MLB／回到最初起點 岡薩雷茲一年500萬加盟白襪

2019-12-21 10:21

阿布達比網賽／西西帕斯宰約帥爭冠 納達爾讚有企圖心

2019-12-21 12:51

棒球／江少慶棄日選美 想再給自己一次機會

2019-12-21 16:29

棒球／世界棒球第二人 彭誠浩獲旭日勳章

2019-12-21 00:23

中職／中信教練團公布 恰恰接任副領隊

2019-12-21 00:18

最速女律師 2019青島太平洋馬拉松心得

2019-12-21 09:20

棒球／三重棒球場嶄新落成 王柏融都說讚

2019-12-21 17:11

NBA／傷兵潮席捲暴龍 小加索與席亞康皆掛免戰牌

2019-12-21 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top