跆拳道／陳詩欣發展協會今頒獎 蘇佳恩獲特別獎

第三屆陳詩欣跆拳道發展協會頒獎典禮今天下午在台北市民族國小舉行，來自全台各地優秀的跆拳道學生運動員齊聚一堂，其中備受矚目的「理事長特別獎」由連兩屆世大運品勢金牌的蘇佳恩拿下。

身為台灣首位奧運金牌的選手，退役後陳詩欣仍繼續為台灣跆拳道做出貢獻，成立協會幫助更多基層跆拳道選手，擔任理事長的陳詩欣說：「我們能做的就是別人看不見的，以中、低階層的選手為主，想做的就是雪中送炭。」而台北市東華扶輪社則是協會最重要的推手。

每年協會都會下到偏鄉，幫助一些資源較匱乏的學校、道館，讓小選手學習跆拳道能有更好的設備，今年協會訪視了嘉義義竹國中、宜蘭大同國小及花蓮林森道館，透過實地互動了解選手的需求，陳詩欣也親切地給予指導。

陳詩欣說：「競技運動實力培養與建構不是一夕之間形成，而是要靠一點一滴累積起來的，很多選手因為各種因素沒有繼續這條路，但我們就是盡力給予協助，也希望他們能夠相信自己、堅持下去，我能做到的就是努力傳承、貢獻所學，這是我最開心的事情。」

獎助學金分為國小、國中、高中、大專院校、原住民、中低收入戶、東部優秀選手及理事長特別獎等八大獎項，其中最受矚目的理事長特別獎今年由摘下2019年拿坡里世大運女子個人品勢金牌的蘇佳恩獲得。

今年剛考取台師大研究所的蘇佳恩，2017年台北世大運與搭檔李晟綱聯手摘下品勢混雙金牌，今年世大運再度出征，在女子個人品勢項目再獲一金。