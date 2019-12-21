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全國中正盃運動舞蹈賽 藍郁翔翁翊睿跳出4金

2019-12-21 19:10聯合新聞網 綜合報導

藍郁翔與翁翊睿。 大會提供
藍郁翔與翁翊睿。 大會提供
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108學年度第25屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽，今(21)日在台北體育館熱鬧開跳，來自全國191對選手，超過300人次，近80個組別同場競技。小將藍郁翔／翁翊睿跳出四面金牌，技驚四座。林詠鉦與林廷駿堂兄弟則包辦了四金，表現仍然耀眼。

今年中正盃同時是國手選拔賽總決賽，也是國手積分賽的最後一站，全部國手名單將於明年二月出爐，並於三月的總統盃進行頒獎。

中正盃常勝軍，林詠鉦與林廷駿這對堂兄弟，因二人皆升至大學，所以參賽項目也都銳減至三項，林詠鉦／莊雅晴在成人組拉丁舞、21歲以下青年A組拉丁舞兩項捧回金牌。林廷駿／陳怡安則在21以下青年Ａ組標準舞、成人Ａ組標準舞兩項榮獲金牌。

今年中正盃最受矚目的選手非藍郁翔／翁翊睿莫屬，兩人在11月香港舉行的亞洲青年單項錦標賽中，囊括七面金牌，光芒四射，幾乎壓得他國家選手抬不起頭來。其氣勢延續至中正盃，參加青少年二級A組拉丁舞、青年A組拉丁舞、青年Ａ組標準舞、青少年二級Ａ組標準舞四項，四項皆摘金，擊出漂亮的滿貫砲。

比較有趣的是藍郁翔最初是與黃子倩搭，而後改與趙婕宇配對，但趙婕宇去年受傷後便退了下來，由翁翊睿接手，兩人默契培養極佳，在香港比賽大放異彩，未來兩人將固定搭擋一直跳下去。

來自舞蹈世家的藍郁翔5歲便接觸運動舞蹈，國小四年級開始參加中正盃等國內各大賽事，未曾間斷，所得獎牌更是不計其數，就讀國中時，就跨級至青年組比賽，現為中山國中三年級的藍郁翔表示，明年正式升至青年組，如果有機會，將嚐試跨至成人組比賽，他期望自己能在比賽中不斷精益求精，特別是在腳步移動的弱點上，能有突破性的改善。

藍郁翔與翁翊睿。 大會提供
藍郁翔與翁翊睿。 大會提供
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今年單人組別的比賽，報名人數激增，特別是青少年單人A組拉丁舞，超過50組選手參賽，競爭激烈，最後由新北市教育訓練中心的陳依爭脫穎而出獲得金牌。

成人A組拉丁舞，林詠鉦／莊雅晴摘金；林傳恩／黃姝嘒奪銀；喻世絜／陳寶芯拿銅。

成人A組標準舞，林廷駿／陳怡安金牌；喻世絜／陳寶芯銀牌；張皓／謝如婷銅牌。

21以下青年Ａ組標準舞，金牌林廷駿／陳怡安；銀牌喻世絜／陳寶芯；銅牌戴士峻／葉奕萱。

21歲以下青年A組拉丁舞，金牌林詠鉦／莊雅晴；銀牌戴士峻／葉奕萱；銅牌喻世絜／陳寶芯。

呂學政／楊喬惠在職業新星拉丁舞、職業新星標準舞皆奪得金牌。職業A組拉丁舞，由中華民國體育運動舞蹈總會祕書長彭彥鳴與搭擋紀杏錡獲得金牌。職業Ａ組標準舞，簡菟吾／洪珮紋摘下金牌。

青年香港體育中華民國
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