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健美／亞洲職業卡資格賽 全球400好手完成報到

2019-12-21 18:58聯合報 記者劉肇育／即時報導

由健身工廠舉辦的2019亞洲IFBB健美職業卡資格賽，明天將在樺舍商旅高雄館演藝廳火熱上演，來自國內外逾400名健美好手今天依序完成報到，準備爭奪四張「職業卡」。

作為IFBB職業卡資格賽年度巡迴賽事亞洲區最終站，今年賽事吸引世界各地頂尖的選手參加，參賽人數超過400人創下史上新高。本次賽事共有「女子比基尼」、「男子健體」、「男子古典健美」與「男子傳統健美」四種項目，各項目的冠軍選手將可獲得「職業卡」，即取得明年參加職業賽的資格，象徵從業餘進入職業的入場券。

今天各國健美好手依序排隊完成報到手續，除了全球頂尖優秀的健美選手外，還包括台灣健美界三大傳奇名將「魔王」許家豪、「蟲王」許崇煌以及「獅王」黃建智，這也是暌違多年之後三人再度同場競技，三位台灣健美傳奇現身也引起眾多粉絲爭相合照。

另外，參賽選手同樣是星光熠熠，目前在台灣發展的日籍藝人夢多首度報名參賽，而演藝圈知名的「健身狂魔」李沛旭則是連續2年參賽，今年兩人相約角逐「男子健體」項目。李沛旭為此準備長達3個月，經歷漫長而又艱辛的備賽過程，肌肉量成長足足3公斤，身材整整大了一號，比去年準備更充分他期許自己能夠獲得佳績。

選手在完成報到手續後，緊接進行比賽前最重要的「上色」準備，選手們脫去衣服，赤身裸體僅留一條小內褲，由專業人員幫忙於全身噴灑健美競賽專用的古銅色油，經過上色的皮膚變得黝黑，全身肌肉紋理更加清晰立體；而為了維持住身上的色澤，選手直到比賽結束前都無法洗澡，明天比賽前還必須再進行第二次上色，以呈現出身體肌肉最完美的立體感。

今年賽事也將由ELEVEN  SPORTS進行直播服務，讓喜愛健美運動的朋友們能夠在螢幕前欣賞這場年度壓軸大賽，一睹偶像風采。

2019亞洲IFBB健美職業卡資格賽明天將在高雄舉行。圖／健身工廠提供
2019亞洲IFBB健美職業卡資格賽明天將在高雄舉行。圖／健身工廠提供
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