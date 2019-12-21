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跆拳道／大專校院錦標賽登場 宋玉麒：增加比賽機會

2019-12-21 16:57聯合報 記者毛琬婷／即時報導

108學年度第一屆大專校院跆拳道錦標賽今天在文化大學登場。圖／多拏運動顧問提供
108學年度第一屆大專校院跆拳道錦標賽今天在文化大學登場。圖／多拏運動顧問提供
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108學年度第一屆大專校院跆拳道錦標賽，今天（21日）在中國文化大學體育館熱烈開打，賽事由2008年北京奧運銅牌得主宋玉麒一手參與催生、籌備，讓國內更多大專選手有機會參與全國性賽事，理念也獲得肯定，昔日奧運戰友朱木炎、前奧運國手楊宜蓁、曾櫟騁以及劉威廷都站台力挺。

這是首次大專跆拳道獨立為單一錦標賽，設有主流的對練與品勢兩大類賽事，且鼓勵非甲組選手參加，設有推廣組與公開組。文化大學教練、大專體育總會跆拳道委員會秘書宋玉麒指出，有不少非甲組大專選手，也渴望有比賽的機會，認為是一個推廣跆拳道讓更多人參與的機會。

宋玉麒表示，國內跆拳道人口最廣的年齡層在小學，慢慢往上時，如果沒有機會成為精英選手，就會慢慢離開這個項目，大學公開組、一般組加起來大約300多名選手，但有更多因為大運會名額有限無緣參與的選手，也想要有展現的舞台。

傳統勁旅如國立體育大學、台北市立大學、地主文化大學也派隊響應，耕耘一般組賽事的各大專校院也都熱情支持。

2004年雅典奧運金牌、2008年北京奧運銅牌朱木炎也推崇老戰友的理念，他說：「很多選手也想參加全國性賽事，但是機會有限，這項比賽讓選手不但有機會出賽，也感到被尊重，甚至是有榮譽感，多增設組別讓精英選手加入也可以。」

朱木炎本身在國體大擔任教練，了解全大運有參賽限制（每量級各項限一名選手），還有很多沒有機會參加的選手，「就算是頂尖的選手，不算全大運，國手選拔一年也沒幾場，其實比賽的機會有限。」

大專體總跆拳道委員會主委魏香明指出，大學系際賽事中，有大獨盃、大企盃等比賽，為了就是讓一般學生也能有參與大型比賽的機會，讓學生生涯多元發展，因此聽到這個構想時就馬上認可。

比賽從今天上午9點30分起展開，品勢、對練均設有公開組與推廣組，對練公開組男女共16個量級，推廣組共8個量級，宋玉麒提到，希望將賽事打造成全大運的前哨戰，並和國內各大學盃賽能互相合作、交流，未來也會開放讓國手級選手報名，成立專屬競賽組別。

108學年度第一屆大專校院跆拳道錦標賽今天在文化大學登場。圖／多拏運動顧問提供
108學年度第一屆大專校院跆拳道錦標賽今天在文化大學登場。圖／多拏運動顧問提供
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