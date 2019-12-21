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網球／備戰新球季 小威跳街舞、找「拳王」泰森練拳

2019-12-21 14:20聯合報 記者林宋以情／即時報導

小威廉絲開始投入訓練。 美聯社
小威廉絲開始投入訓練。 美聯社
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前世界球后小威廉絲Serena Williams）以及15歲網球天才少女高芙（Coco Gauff），近日齊心準備季前訓練，但教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）的訓練菜單五花八門，不僅找來「拳王」泰森（Mike Tyson）練拳，甚至還請來編舞和DJ。

為了明年1月登場的年度首場四大滿貫賽澳洲網球公開賽，23座大賽冠軍小威與高芙在佛羅里達博卡拉頓市（Boca Raton）著手訓練，但地點非球場，而是拳擊館、健身教室和舞蹈教室。

教練莫拉托魯希望打造兼具傳統與創新的團隊訓練營，來備戰澳網，除了小威，還邀請許多未來之星一同加入，甚至還有DJ和健身權威。

38歲的小威除了向「拳王」泰森學拳，另有編舞課程，法國DJ桑克拉爾（Bob Sinclair）也客座指導，連唱卡拉OK也是其一。

至於前俄羅斯球后莎拉波娃（Maria Sharapova），則在阿布達比表演賽以賽代訓。莎娃目前世界排名131名，上季因傷纏身，僅出賽15場比賽，新球季向33歲的世界球王納達爾（Rafael Nadal）看齊，「我對他的生涯感到敬佩，且他有非常聰明的賽程安排策略，讓自己得以在健康的狀況下出賽，如何做出正確決定是我要學習的。」

小威廉絲納達爾Serena Williams

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