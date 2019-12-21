阿布達比網賽／西西帕斯宰約帥爭冠 納達爾讚有企圖心

納達爾(右)肯定西西帕斯的表現。 路透 分享 facebook 西班牙球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）阿布達比表演賽挺進男單決賽，將與希臘21歲小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭冠，對於西西帕斯日前發豪語，2020年目標是終結四大天王霸業，納達爾也樂見，表示擁有企圖心是件好事。

上個月底才率西班牙抱回第六座台維斯盃冠軍，納達爾休息不到三周，新賽季又揭開序幕，昨日他在阿布達比賽男單四強以6：1、6：3輕取俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），收下決賽門票。

「我對自己的表現有點驚訝，我以不錯的狀態結束上個球季，而那僅僅是15天前。」納達爾坦言，休季時間短有好有壞，但相對也讓他延續好手感，對於新球季的到來也並不憂心。

年終賽冠軍世界第六的西西帕斯，在四強賽3：6、7：6（4）、6：4逆轉勝世界第二擊敗約克維奇（Novak Djokovic）。約帥認為西西帕斯球技越臻成熟，「他具備達成目標的一切才能，代表我們必須有穩定表現，不能有太多失敗或傷勢。」

面對新星虎視眈眈，球王納達爾則說：「他擁有很棒的一季，有抱負是件好事，明確的目標很重要，但要穩居世界前三並不容易。」