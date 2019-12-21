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MLB／全球運動產業資產榜 紅襪老闆排第三

2019-12-21 11:51聯合報 記者蘇志畬／即時報導

紅襪隊老闆亨利(左二)。 歐新社
紅襪隊老闆亨利(左二)。 歐新社
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富比士公布全球運動產業集團資產排名，擁有波士頓紅襪隊的芬威運動集團（Fenway Sports Group ）以66億美元（約台幣1988億元）排名第三，也是棒球運動第一名。

芬威運動集團經營者亨利（John Henry）在2002年以7億美元買下紅襪隊，接下來一步步打造運動帝國，除了紅襪隊，也陸續納入英超利物浦聯隊、美國NASCAR賽車Roush車隊，並跨足媒體界，買下波士頓環球報、新英格蘭體育網，經過18年資產總值成長了843%。

紅襪隊本季薪資高達2.28億美元，全聯盟最高，需繳1340萬美元的豪華稅，亨利已經預告明年要大砍預算，團隊薪資要壓在2.08億美元的豪華稅門檻之下，卻讓MVP貝茲（Mookie Betts）的去留顯得撲朔迷離。

排名第一的是從NHL的柯羅拉多雪崩隊起家的柯倫克體育與娛樂（Kroenke Sports & Entertainment）集團，旗下擁有NBA丹佛金塊隊、NFL洛杉磯公羊隊以及英超球隊兵工廠，總值84億美元（約台幣2555億元）。

NFL達拉斯牛仔隊老闆瓊斯（Jerry Jones）排名第二，除了牛仔隊外，另掌控飯店、運動賽事場館、醫院，也是電競組織Complexity Gaming大股東，資產總額69億美元。

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