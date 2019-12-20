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東奧經費最終版出爐 維持1.35兆日圓

2019-12-20 19:03中央社 東京20日專電

2020年東京奧運暨帕運組織委員會、東京都、日本中央政府今天公布東京奧運暨帕運的最新預算案，經費維持總額1兆3500億日圓（約新台幣3770億元）。

日本朝日新聞報導，東京奧運暨帕運的預算案每年年底進行調整，今天公布的是第4版，也是最終版本，總額連續3年維持同額，符合國際奧林匹克委員會（IOC）所訂的上限。

有關馬拉松和競走的比賽場地由東京，改為在北海道札幌市舉辦所需的經費30億日圓，並非由東京都政府負擔，而是由組委會負擔，因此組委會的負擔總額由去年年底的6000億日圓，增為6030億日圓。東京都政府負擔總額6000億日圓減為5970億日圓。日本中央政府負擔的經費維持1500億日圓。

東京奧運暨帕運經費的主要費用包括接送選手與大會相關人員720億日圓（比第3版本增120億日圓）、警備（保全）工作880億日圓（比第3版本減120億日圓）、電力等能源設備520億日圓（比第3版本增70億日圓）。

鑑於今年夏天酷暑，組委會將抗暑對策的相關經費以分散編列於各項目的形式，追加編列30億日圓。相關人士表示，東京都政府也將追加編列30億日圓，到去年為止，東京都與東奧組委會編列共約40億日圓，因此抗暑對策所需經費總額將達100億日圓。

組委會的收入因日本境內的贊助商多、門票販售情況佳，所以收入比第3版本的預算計畫增收300億日圓。為因應颱風等突發事態發生，組委會另外編列270億日圓做為預備款因應，這筆款項編列在奧委會規定的預算案框架外。

帕運

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