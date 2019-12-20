網球／仍是球迷最愛 費德勒連17年獲最受歡迎獎

費德勒仍是球迷最愛。 路透 分享 facebook

ATP今天頒發年終大獎，38歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）仍深受球迷喜愛，連續17年獲得「最受歡迎獎」，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）摘下年終第一獎（ATP Tour No.1），今年揮別髖關節傷勢的英國名將墨瑞（Andy Murray）則拿到「最佳復出獎」。

今年滿38歲的費德勒，多年的職業網球生涯寫下不少傲人紀錄，儘管今年沒有大滿貫金盃入袋，仍不減球迷對他的喜愛，仍是當今最受球迷歡迎的球星，自2003年起連續17年蟬聯最受歡迎獎。

33歲的納達爾今年打下法網、美網兩座大滿貫冠軍，生涯第五度成為年終球王，追平康諾斯（Jimmy Connors）、約克維奇（Novak Djokovic）、費德勒，僅次於山普拉斯（Pete Sampras）的六次；而他從第一個年終球王（2008年）至今，橫跨了11年也創造ATP紀錄，也讓他獲得年終第一獎的殊榮。

而近年受到髖關節傷勢影響的英國前「世界球王」墨瑞，今年澳網時才含淚宣布恐結束職業生涯，但他靠著驚人意志，再度動刀後復出，成功打下女王草地賽雙打冠軍，並在十月的安特衛普男網賽單打封王，讓他拿到在所有ATP選手投票中選出的「最佳復出獎」，成為網壇佳話。