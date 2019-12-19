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精英獎／畢生獻給棒球 林華韋獲終身成就獎

2019-12-19 23:58聯合報 記者葉姵妤／台北報導

昔日奧運國手、現任台體大校長林華韋獲頒終身成就獎肯定。 記者侯永全／攝影
昔日奧運國手、現任台體大校長林華韋獲頒終身成就獎肯定。 記者侯永全／攝影
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年度體育運動精英獎頒獎典禮昨天登場，今年在體壇話題不斷的棒球好手也沒缺席，昔日奧運國手、現任台體大校長林華韋獲頒終身成就獎肯定；中華職棒超級人氣王「恰恰」彭政閔則拿下最佳運動精神獎，為他十九年球員生涯做總結。

林華韋為棒球奉獻畢生心力，擔任台體校長也具備專業及多元角色，在運動管理有完整歷練，因深具體育運動實踐家精神，獲此殊榮。

林華韋表示：「在體育運動領域努力的人非常多，可以受到大家肯定，是我個人非常大的榮耀。」他也提及自己棒球路上遇到的良師益友，包括過去曾不看好他朝棒球發展的國中老師詹德基，另外教練、家庭的指導和支持，也影響良多。

然而以中華棒協副理事長身份，看中職、棒協為了明年六搶一奧運資格賽主辦權再次爭鋒相對，林華韋說：「為了我國棒球運動發展，不該糾結在這裡。」他提到，應該要回歸到規則，依據國體法，國際賽由國家單項協會承辦。

雖中職、棒協和體育署在年初針對未來一級國際賽的權利分配簽下協議書，但林華韋認為，協議內容必須讓權利、義務對等，但這份協議書內容太鬆散，「很多目標不明確，從法的觀點來看，有重談的必要。」

至於今年中職最受矚目的大事，則是傳奇球星彭政閔的引退，他在季後高掛球鞋，結束十九年球員生涯，無論球場上的成就、或明星賽人氣王十五連霸空前紀錄，都替後輩樹立高標。

彭政閔因另有行程沒有出席，經紀人代他發表感言表示，會繼續致力於棒球運動的推廣。

體育奧運彭政閔棒協中職

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