精英獎／讓昔日教頭看走眼 林華韋獲終身成就獎

現任台體大校長林華韋，在棒球運動奉獻心力，獲頒2019年體育運動精英獎終身成就獎肯定。 聯合報系資料照 分享 facebook

1984年洛杉磯奧運銅牌國手、現任台體大校長林華韋，在棒球運動奉獻心力，擔任校長也具備專業級多元角色，獲頒2019年體育運動精英獎終身成就獎肯定，回憶這一路，教練指導、家庭的支持都對他影響良多。

目前61歲的林華韋除了是國內棒壇的重要人物，擔任台體校長在體育運動技能、訓練、教育、管理及研究都有完整歷練，推動國際交流的經驗及能力都深具體育運動實踐家的精神，獲頒精英獎終身成就獎。

林華韋指出：「在體育運動這領域努力的人非常多，這次可以受到大家的肯定，是我個人非常大的榮耀。」他提到，自己從小特別喜歡桌球和棒球，之後朝棒球發展，「一路走來我非常幸運，遇到很多良師益友，還有好的教練，家庭的支持也非常重要。」

林華韋也回憶，自己曾懷疑自己朝運動發展是否有前途，在國中時遇到的老師詹德基，還曾在練完球後就找他和李宗洲到他房間補英文，「我想他的意思是，你們兩個應該不容易在運動上發展了。」

但林華韋隨後在棒球路上的發展和成就，讓詹德基向他坦言「看走眼」，林華韋說：「我想老師這個作法，是讓我知道，除了棒球之外，其他的學習也很重要。」

另外方水泉、杜勝三等教練也都在林華韋的棒球路上扮演重要角色，「他們除了教導球技外，身教也影響很大。」

至於原本反對他打棒球的爸爸，今天因故沒有出席頒獎典禮，林華韋也透露，其實自己在上周才知道，爸爸老早就同意他打棒球。