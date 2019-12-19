精英獎／射箭女團、教練林政賢獲獎 放眼東奧

世錦賽射箭女子代表隊獲得最佳運動團隊獎。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

今年在世錦賽拿下射箭反曲弓女團與複合弓女團雙金的2019世界射箭錦標賽女子代表隊，今天在108年體育運動精英獎獲得最佳運動團隊獎，而教練林政賢也獲頒最佳教練獎，成為精英獎最大贏家之一。

我國射箭代表隊今年在國際賽事表現亮眼，不僅取得明年東京奧運反曲弓男女團滿額門票，世錦賽反曲弓、複合弓女團更抱回雙金佳績，並入圍精英獎最佳運動團隊獎，射箭隊總教練林政賢也入圍最佳教練獎，並在今天雙雙獲獎。

對於射箭團隊近年來表現屢獲肯定，目前正在為奧運國手選拔努力的譚雅婷說：「其實今天來之前我覺得我們不見得會得獎，因為其他團隊的表現也都非常亮眼，但我真的要非常謝謝這個團隊，大家總是互相加油、鼓勵，很高興有她們這些隊友。」

目前我國奧運參賽權僅有雷千瑩確定提前拿下，其他名額將透過國手選拔賽作出決選，其中已經有兩屆奧運參賽經驗的譚雅婷表示，雖然近期陷入低潮，但正在努力找出克服辦法，「現在右肩膀有點傷，影響到用力的感覺，不過今天聽到很多前輩在台上給我們鼓勵，我也必須想出解決辦法。」

而五度入圍最佳教練獎的林政賢，則是在今年首度獲獎，他也強調這將會是自己最後一次爭取精英獎，並期待在明年東京奧運帶領射箭隊拿下金牌佳績，「現在能進入奧運的隊伍實力都是旗鼓相當，我們在國手選拔後，也會利用每一場國際賽找出優缺點，繼續協助選手拿出最佳表現。」

林政賢今年曾跟隨體育署奧運考察團前往東京進行場地考察，並在回國後建議於國訓中心模擬比賽場地進行設置，他表示最慢在明年五月前就有可能完成設置，讓選手能在奧運前提早適應。