網球／本季面臨傷病挑戰 梁恩碩明年拚闖百名內

梁恩碩傷後復出，力拚明年排名突破前百。 圖／梁恩碩提供 分享 facebook

身為台灣女子網球的明日之星，年僅19歲的「台灣小鋼炮」梁恩碩卻在賽季尾聲遭遇傷病困擾，也讓在網球路上向來勇往直前的她被迫暫停下腳步，思考如何調整、面對接下來的挑戰。

梁恩碩在2018年打下澳網青少女單、雙打雙料冠軍，打響了「小鋼炮」的名聲，轉職業後，今年她在單打排名寫下個人新高，今年五月來到新高的150名，雙打也有200名以內的好成績，然而賽季尾聲準備劃下完美句點時，卻在球場上無預警受傷。

今年下半年梁恩碩遭遇傷病纏身，七月底先是在WTA聖荷西會外賽第二輪因為腳踝扭傷當場退賽；十月的WTA天津會外賽，她也因左手腕不適，無奈取消比賽與接下來的休賽季訓練，選擇返台治療至今。

經過團隊討論評估，推測可能是因賽事過於密集所造成的疲累，導致傷勢無預警地發生，幸好有家人、朋友、教練，治療團隊等人不斷給予支持和關心，才讓梁恩碩以樂觀開朗的心態專心養傷，過程中她也與團隊重新討論明年賽事取捨與規劃，並申請防護員隨行計畫，希望能在健康的狀態下完成整個賽季。

今年梁恩碩因為配合比賽，需要世界各地來回奔波，而讓她能毫無後顧之憂、專注於球場上的關鍵人物，當然就是梁恩碩的媽媽「梁媽」，梁媽雖然不會英文、不會開車，但是仍然義無反顧地陪在梁恩碩身邊，幫忙打理生活大小事，「媽媽真的是我一直以來的精神支柱」。

除了最重要的家人外，音樂也是梁恩碩生活中很重要的一部分，從四歲就開始接觸音樂，鋼琴、小提琴、直笛樣樣精通，儘管後來在音樂與網球路上選擇了網球，但梁恩碩仍然離不開音樂的懷抱，每當壓力或緊張感來襲時，她總會選擇戴上耳機，享受只有旋律和自己的世界。

梁恩碩今年收穫ITF日本岐阜站單打亞軍，雙打也完成生涯首度闖入WTA Premier頂級賽事四強的壯舉，但自律甚嚴的她對此並不感到滿足，「希望明年排名能夠突破前百，也再次完成四大滿貫不缺席的紀錄。」