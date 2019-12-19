Piko太郎、志村健與指原莉乃 有望任東奧聖火跑者

指原莉乃有望成為東奧聖火繞行跑者。 圖／摘自modelpress 分享 facebook

日本東京奧運明年正式登場前，將先舉行聖火傳遞，包括藝人Piko太郎、志村健、指原莉乃等都擔任跑者；另外也有不少運動員及文化人同為跑者共襄盛舉。

東京奧運組織委員會表示，將由在311大地震同年、2011年取得世界盃女子足球賽冠軍的日本代表隊成員，擔任聖火傳遞的首批跑者。

日本放送協會（NHK）報導，聖火傳遞跑者陸續出爐，主要名人包括青森縣的藝人古坂大魔王，他以Piko太郎角色演唱PPAP在網路爆紅；岩手縣跑者有演出NHK晨間劇「小海女」的能年玲奈、跳台滑雪運動員小林陵侑。

東京的名人包括搞笑藝人志村健、歌手石川小百合、職棒巨人隊監督原辰德、爵士樂鋼琴家山下洋輔、女藝人中川翔子。

長崎縣跑者有前職棒選手城島健司；大分縣有前女子偶像團體HKT48成員指原莉乃。

以PPAP神曲在在網路爆紅地日本藝人Piko太郎有望成為東奧聖火繞行跑者。 聯合報系資料照 分享 facebook

福島縣跑者有日本女足世界盃冠軍成員；茨城縣則有太空人毛利衛、職業高爾夫球女性選手畑岡奈紗；櫪木縣跑者有籃球員田臥勇太。

群馬縣跑者有今年世界盃橄欖球日本代表隊成員堀江翔太；千葉縣有洛杉磯奧運馬拉松選手增田明美。

新潟縣有歌手小林幸子；神奈川縣有歌手加山雄三、草笛光子及藝人出川哲朗等；福井縣有歌手五木宏；山梨縣有諾貝爾獎得主大村智、落語家三遊亭小遊三。

岐阜縣跑者有演員竹下景子、伊藤英明；愛知縣有將棋棋士藤井聰太、諾貝爾獎得主天野浩。

大阪府跑者有歌舞伎演員片岡愛之助等；兵庫縣有落語家笑福亭鶴瓶等；廣島縣有前職棒選手新井貴浩；山口縣有隨筆家阿川佐和子；德島縣有雪梨奧運馬拉松選手市橋有里；愛媛縣有雅典及北京奧運馬拉松選手土佐禮子。