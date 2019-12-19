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羽球／球王桃田賢斗領破紀錄獎金 戴資穎排第3

2019-12-19 11:56聯合報 記者曾思儒／即時報導

封關大戰順利登頂，讓日本「世界球王」桃田賢斗締造羽壇新紀錄，單季摘下11冠的總獎金突破50萬美元，成為羽壇第一人。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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桃田賢斗在世界巡迴賽總決賽奪冠，獲得12萬美元獎金，加上BWF超級1000分系列的全英公開賽和大陸公開賽，超級750系列的日本公開賽、丹麥公開賽和福州公開賽，以及超級500系列的新加坡公開賽和南韓公開賽等賽事都登頂，總計11冠累積獎金達50萬6900美元（約台幣1543萬元），傲視群雄。

今年打下印尼公開賽冠軍的我國「一哥」周天成，在男單獎金榜排第二，單季總獎金為23萬4610美元（約台幣714萬元），總獎金排行榜名列第7。

在年終賽打下女單金盃的大陸好手陳雨菲，憑藉冠軍積分加持，排名擠下決賽對手戴資穎，生涯首度登上「世界球后」寶座，年終賽冠軍獎金入袋也讓她的單季獎金達38萬7875美元，成為女單「獎金后」，總獎金榜也僅次於桃田賢斗。

世界排名退到第二的小戴，本季獎金數以30萬7700美元（約台幣937萬元）緊追陳雨菲，在總獎金榜則是排第3。

大陸混雙組合鄭思維和黄雅琼，今年也打下年終賽在內的8冠，各以26萬3200美元獎金並列第四；日本名將山口茜以24萬9272美元排第五；本季一起打下8冠的印尼男雙組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）和山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），分別以24萬5316美元獎金排在總獎金榜第六位。

小戴和小天的新球季將從超級500系列的馬來西亞名人賽展開，於明年1月7日迎接新賽季第一戰。

戴資穎周天成

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