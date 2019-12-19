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英超／厄齊爾挺維吾爾人 遭中國版手遊抹殺

2019-12-19 16:41中央社 班加羅爾18日綜合外電報導

英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊球星厄齊爾遭中國版手遊封殺。 美聯社
英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊球星厄齊爾遭中國版手遊封殺。 美聯社
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英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊球星厄齊爾發聲支持在中國的維吾爾穆斯林族群後，在中國推出的「實況足球2020」電子遊戲將看不到他的身影。

日商科樂美（Konami）的「實況足球2020」」（eFootball Pro Evolution Soccer 2020）授權給中國網易移動遊戲公司（NetEase）在中國發行。中國網易移動遊戲公司表示，會把厄齊爾（Mesut Ozil）從現有3款遊戲中刪除，包括招牌遊戲「實況足球2020」手機版。

中國網易移動遊戲公司在中國社群網站「微博」發布聲明表示：「德國球員厄齊爾在社交媒體發布了一則涉華極端言論。該言論傷害了中國球迷的感情，違背了愛與和平的體育精神。我們對此表示不理解、不接受、不原諒。」

厄齊爾是土耳其裔德國穆斯林，他上週在社群網站發言，稱少數族群維吾爾人是「抵抗迫害的戰士」，並批評中國鎮壓維吾爾人、抨擊其他穆斯林沉默以對。

中國外交部指厄齊爾「被假新聞蒙蔽了雙眼」，微博等中國社群媒體平台也充滿對厄齊爾的憤怒留言。

兵工廠隊則迅速與厄齊爾的言論切割，說球隊「一貫遵守不涉入政治的原則」。

但厄齊爾獲得兵工廠隊前教練溫格（ArseneWenger）支持，他捍衛厄齊爾表達意見的權利。

兵工廠

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