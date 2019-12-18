亞洲職業卡健美資格賽 23國400人高雄競逐

台灣去年首度舉辦的國際職業健美比賽，吸引世界各地熱愛健美的「健人」一同共襄盛舉，今年健身工廠將再於22日在高雄舉辦亞洲IFBB職業卡健美資格賽，本屆賽事共吸引23個國家，超過400名參賽者將爭奪僅有四張的職業卡。

本次亞洲IFBB職業卡健美資格賽，共有「女子比基尼」、「男子健體」、「男子古典健美」與「男子傳統健美」4種項目，賽後將頒發4張「職業卡」，獲得「職業卡」的選手將在明年取得參加職業賽的資格。

參賽選手來自世界各地，包括美國、法國、俄羅斯、英國、日本、馬來西亞、南韓、新加坡、中國大陸和中東地區等23個國家，選手人數超過400人，參賽人數創下新高，其中女子比基尼選手突破100人更是去年的2倍。

主辦單位健身工廠今年重金邀請NPC全球總監暨ATHLETICON的主辦人之一Robin Chang負責規劃，與5名國際級裁判，讓參賽選手享受最高規格賽事。另外，健身工廠也特別邀請國際健美巨星、現年50歲的前國際健美總會選手詹姆斯（Dennis James），號召全球熱愛健美的粉絲一同共襄盛舉。

這場亞洲IFBB職業資格賽除了各國頂尖選手前來參賽，還有許多熱愛健美的藝人朋友報名參戰，屆時演員李沛旭和日籍藝人夢多都將在舞台上展現結實精壯的身材，為觀眾帶來賞心悅目的表演。值得一提的是，台灣健美界3位傳奇名將許家豪、許崇煌、黃建智也將同場較勁。