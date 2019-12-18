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超馬／陳彥博追逐極限 明年攀高、泛舟拚耐力賽

2019-12-18 19:21聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

從戈壁沙漠、亞馬遜叢林跑到不丹高山超馬，我國超馬好手陳彥博，年年都在突破舒適圈，帶給所有人驚嘆。今年他在柬埔寨220公里超馬賽封王，約旦超馬250公里沙漠賽奪第二，明年再給自己新挑戰，前進芬蘭多項耐力賽，追逐極限。

亞洲首位四大極地超馬賽總冠軍，陳彥博上半年忙於紀錄片《出發》宣傳，約旦超馬、柬埔寨超馬都集中在下半年，且期間相隔不到1個半月，但都沒有空手而回。

約旦沙漠超馬要與「沙漠皇帝」薩拉米（Salameh Al Aqra）拚博，甚至還一度迷失方向，戈壁沙漠比賽畫面一度湧現，柬埔寨超馬則是帶著右膝積水傷勢，負傷奪冠。

18日分享會上陳彥博沒有提的是，約旦超馬賽第五天的最後40公里，其實是在右膝劇痛情況下撐完比賽，他分享會結束後苦笑道，「其實右膝痛到炸掉，幾乎沒力，後來檢查是內側腹韌帶發炎。」

賽後雲淡風輕，陳彥博只分享那最動人的片刻，不是奪冠、亦非傷痛，而是柬埔寨孩子們急奔出來，只為向他喊聲「Hello」，伸出小手擊掌的笑容；以及夜晚躺在靜謐的約旦沙漠，整片銀河在他眼前劃開的感動。

「或許是年紀到了，現在的我已經不像以前急著想證明自己，而是了解更多當地、選手的故事。」33歲的陳彥博表示，過去自己渴望了解其他選手的訓練系統，如何精進，現在的他更享受比賽的每個時刻。

但陳彥博不變的是那挑戰的心，受到「三鐵一姐」李筱瑜啟發，陳彥博明年還要突破舒適圈，年度三場賽事中，除了4月摩洛哥沙漠超馬，5月芬蘭耐力賽、6月美國惡水超馬，除了要攀高、垂降，還得激流泛舟，且必須取得獨木舟二級證照才能參賽。

陳彥博說：「這一年我發現自己有些焦躁，好像困在一樣的生活裡，出發、回家都是同一種路線，跟許多運動員交流後，也刺激我的想法，生活可以更廣。」

陳彥博分享與「沙漠皇帝」薩拉米較勁。記者林宋以情／攝影
陳彥博分享與「沙漠皇帝」薩拉米較勁。記者林宋以情／攝影
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陳彥博（左二）與啟蒙恩師潘瑞根（左一）、父母（右）合影。記者林宋以情／攝影
陳彥博（左二）與啟蒙恩師潘瑞根（左一）、父母（右）合影。記者林宋以情／攝影
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陳彥博秀出柬埔寨220公里超馬賽奪冠獎牌（左），以及約旦超馬250公里沙漠賽獎牌...
陳彥博秀出柬埔寨220公里超馬賽奪冠獎牌（左），以及約旦超馬250公里沙漠賽獎牌（右）。記者林宋以情／攝影
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陳彥博賽事分享會。圖／經紀公司提供
陳彥博賽事分享會。圖／經紀公司提供
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陳彥博

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