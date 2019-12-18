親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

運動筆記蘇花改南澳半程馬拉松我是個重鬱症跑者，持續跑步努力活著且完成了我的初馬
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA今日十大好球 (12月18日)2019耶誕大戰主題廣告

高球／國家培訓隊將赴澳美移訓 連曾雅妮都想加入

2019-12-18 18:35聯合報 記者劉肇育／即時報導

中華民國高爾夫球協會明年將送國家培訓隊前往澳洲與美國移訓。圖／中華高協提供
中華民國高爾夫球協會明年將送國家培訓隊前往澳洲與美國移訓。圖／中華高協提供
分享

中華民國高爾夫球協會理事長王政松，在今天舉行的國家隊頒獎典禮上宣布明年度訓練計畫及期程，包括二月與六月將分別前往澳洲與美國移訓，讓國內年輕小將提前體驗職業規格的訓練與球場多樣化，期盼未來能縮短與亞洲其他強權間的差距。

王政松在今天的頒獎典禮上語重心長地表示，我國高球發展在近年確實陷入低谷，明年東京奧運參賽名額可能僅有兩女一男，與上一屆里約奧運相比將再少了一個參賽名額，「這不是說我國高球發展沒有進步，而是進步的幅度不如其他亞洲國家。」

而為了讓國內年輕好手提前與國際接軌，中華高協也將安排今年入選國家隊的成員，於明年前往澳洲與美國進行移訓，且國內訓練團隊也將跟隨前往取經，王政松說：「其實移動對於球員來說也是一種訓練，因為他們必須盡快適應每個環境，另外，球場的多樣化也是球員必須要提前學習的，現在我們讓球員有這樣的訓練資源，未來我們跟別國的選手拚的就是天份、努力以及社會對這項運動的投入。」

連續兩年入選國家培訓隊的安禾佑則表示，移地訓練對於選手的技術、體能和適應球場能力都有很大的幫助，「未來我也是會朝著職業選手的方向前進，希望能夠像雅妮姐姐一樣打到LPGA，畢竟她就是我開始打球的原因之一。」

而今天出席頒獎典禮的曾雅妮則表示，過去她不曾有過類似這次國家隊般的移訓機會與資源，讓她在轉職業後仍花了很多的時間在摸索，「國家隊的選手應該要好好珍惜這樣的機會，因為他們出國遇到的都是國際級的教練與訓練團隊，相信能對她們有很大的幫助，連我都想加入國家隊了。」

除了移地訓練外，國家培訓隊成員還將享有在與高協簽約球場打會員價或是免費的優惠，高協還將會與廠商洽談裝備合作事宜，給予選手最完善的照顧。

高爾夫曾雅妮里約奧運

延伸閱讀

高球／高協推雅妮復活計畫 盼送微笑球后進奧運

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

高球／高協推雅妮復活計畫 盼送微笑球后進奧運

2019-12-18 18:08

超馬／陳彥博追逐極限 明年攀高、泛舟拚耐力賽

2019-12-18 19:21

網球／哥倫比亞表演賽遭取消 費德勒崩潰痛哭

2019-12-18 15:30

游泳／抗癌泳將池江璃花子出院 目標2024巴黎奧運

2019-12-18 13:55

撞球／張榮麟世界9號球賽奪亞軍 柯秉中登球王

2019-12-18 11:44

羽球／排名升上至15 王子維獲BWF官網專訪

2019-12-18 11:19

東亞盃女足／一分差吞敗 我闖東奧仍有信心

2019-12-18 00:25

足球／引進西甲青訓系統 倪重華護足球教育

2019-12-18 00:23

東亞盃女足／1球不敵大陸 中華隊四強決賽吞三連敗

2019-12-17 19:05

足球／全人教育為核心 倪重華引進西甲萊萬特青訓系統

2019-12-17 17:41

網球／退役名將讚西西帕斯 拿費德勒、小約比擬

2019-12-17 14:55

網球／網壇爆發醜聞 名將疑似涉及簽賭

2019-12-17 01:30

羽球／全國大專校院排名年終賽 21日決戰內湖網運

2019-12-16 21:53

網球／大威不被疾病打倒 小威：精神令人佩服

2019-12-16 20:51

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯兩罰失手 溜馬斷湖人客場14連勝

2019-12-18 10:42

NBA／不滿禁賽遭騷擾 球迷控告衛少、爵士求償1億

2019-12-17 21:45

中職／樂天成軍 「想改的沒變 不想變的卻換了」

2019-12-18 00:14

MLB／12強被中華隊打爆 金廣鉉2年約加盟紅雀

2019-12-18 08:01

NBA／戴維斯腳踝扭傷 挑戰客場15連勝休兵

2019-12-18 08:23

NBA／湖人戰術似曾相識 溜馬教頭不意外

2019-12-18 14:05

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

中職／樂天應援不變 轉播仍是Eleven Sports

2019-12-18 11:22

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

NBA／唐西奇恢復佳 達拉斯媒體駁斥假新聞

2019-12-18 12:12

NBA／湖人末節失準星 詹皇：球運不在這裡

2019-12-18 14:32

NBA／球衣沒紮算延誤比賽 保羅檢舉效應延燒

2019-12-18 16:20

NBA／美媒評選10年間最佳運動員 詹姆斯不負眾望

2019-12-18 17:55

NBA／快艇三劍客合砍64分 艾頓復出太陽仍吞敗

2019-12-18 18:12

MLB／放棄柳賢振？ 藍鳥2年1.8億補進山口俊

2019-12-18 09:35

NBA／獲過去十年最具代表肯定 勇士慶賀照獨漏KD

2019-12-18 18:20

NBA／前總裁史坦腦溢血 動刀情況不樂觀

2019-12-18 10:04

NBA／戰績持續低迷 傳鵜鶘甩賣主控哈勒戴

2019-12-18 11:13

貫穿三世代 快艇能成為宇宙級戰艦嗎？

2019-12-18 17:53

NBA／阿德巴約全能身手 德拉基奇讚像大號格林

2019-12-18 15:12

MLB／延緩兵役遭拒 12強火球男宋恩不失望

2019-12-18 10:31

NBA／延長賽不敵籃網 鵜鶘13連敗續寫隊史最慘

2019-12-18 12:23

NBA／楊恩砍42分成空響 老鷹遭尼克痛宰

2019-12-18 12:44

NBA／伯坦斯成交易熱門 巫師總管：我們想要留人

2019-12-18 13:54

NBA／4.3秒罰進超前分 亞當斯：超級「挫」

2019-12-17 23:00

網球／哥倫比亞表演賽遭取消 費德勒崩潰痛哭

2019-12-18 15:30

NBA／淡淡的哀傷 八村壘傷腹股溝至少缺陣5場

2019-12-18 09:05

NBA／落後25分逆轉勝 衛少曝贏球祕訣

2019-12-17 19:37

NBA／里拉德射下太陽：不喜歡這贏球方式

2019-12-18 00:17

中職／洪規曾隨「維持桃猿模式拚連霸」

2019-12-18 00:11

NBA／盼唐西奇快歸隊 波爾辛吉斯：我們需要你

2019-12-18 00:20

MLB／被稱松井接班人 筒香披光芒球衣謙虛以待

2019-12-18 12:10

撞球／張榮麟世界9號球賽奪亞軍 柯秉中登球王

2019-12-18 11:44

羽球／排名升上至15 王子維獲BWF官網專訪

2019-12-18 11:19

MLB／瑞登不選道奇原因：太過「好萊塢了」

2019-12-18 15:55

NBA／威廉森投籃訓練 鵜鶘：沒特定回歸日期

2019-12-18 11:35

NBA／福克斯重歸無用 蒙克第四節飆分滅國王

2019-12-18 18:10

NBA／爵士雙槍聯手開轟 主場力壓魔術奪3連勝

2019-12-18 18:16

萬金石最強市民飆5K 300名高手決戰新莊田田圈

2019-12-18 16:07

游泳／抗癌泳將池江璃花子出院 目標2024巴黎奧運

2019-12-18 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top