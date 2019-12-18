高球／國家培訓隊將赴澳美移訓 連曾雅妮都想加入

中華民國高爾夫球協會明年將送國家培訓隊前往澳洲與美國移訓。圖／中華高協提供 分享 facebook

中華民國高爾夫球協會理事長王政松，在今天舉行的國家隊頒獎典禮上宣布明年度訓練計畫及期程，包括二月與六月將分別前往澳洲與美國移訓，讓國內年輕小將提前體驗職業規格的訓練與球場多樣化，期盼未來能縮短與亞洲其他強權間的差距。

王政松在今天的頒獎典禮上語重心長地表示，我國高球發展在近年確實陷入低谷，明年東京奧運參賽名額可能僅有兩女一男，與上一屆里約奧運相比將再少了一個參賽名額，「這不是說我國高球發展沒有進步，而是進步的幅度不如其他亞洲國家。」

而為了讓國內年輕好手提前與國際接軌，中華高協也將安排今年入選國家隊的成員，於明年前往澳洲與美國進行移訓，且國內訓練團隊也將跟隨前往取經，王政松說：「其實移動對於球員來說也是一種訓練，因為他們必須盡快適應每個環境，另外，球場的多樣化也是球員必須要提前學習的，現在我們讓球員有這樣的訓練資源，未來我們跟別國的選手拚的就是天份、努力以及社會對這項運動的投入。」

連續兩年入選國家培訓隊的安禾佑則表示，移地訓練對於選手的技術、體能和適應球場能力都有很大的幫助，「未來我也是會朝著職業選手的方向前進，希望能夠像雅妮姐姐一樣打到LPGA，畢竟她就是我開始打球的原因之一。」

而今天出席頒獎典禮的曾雅妮則表示，過去她不曾有過類似這次國家隊般的移訓機會與資源，讓她在轉職業後仍花了很多的時間在摸索，「國家隊的選手應該要好好珍惜這樣的機會，因為他們出國遇到的都是國際級的教練與訓練團隊，相信能對她們有很大的幫助，連我都想加入國家隊了。」

除了移地訓練外，國家培訓隊成員還將享有在與高協簽約球場打會員價或是免費的優惠，高協還將會與廠商洽談裝備合作事宜，給予選手最完善的照顧。