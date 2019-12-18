高球／高協推雅妮復活計畫 盼送微笑球后進奧運

中華民國高爾夫球協會理事長王政松（中）宣布將啟動「雅妮復活計畫」。圖／中華民國高球協會提供 分享 facebook 中華民國高爾夫球協會理事長王政松今天在國家代表隊頒獎典禮上宣布，將啟動「雅妮復活計畫」，希望助我國前世界球后曾雅妮找回昔日榮耀，而今天出席活動的曾雅妮也表示，希望能在2024年的巴黎奧運上代表我國出征。

今年下半年申請傷停未出賽的「微笑球后」曾雅妮，近來已恢復體能訓練，並預計在明年二月重返高球賽場，希望能找回昔日狀態，而中華高協理事長王政松也在今天宣布，協會將啟動「雅妮復活計畫」，協助她重拾昔日身手。

王政松指出，曾雅妮一直以來都是我國高球的標竿人物，也是國內年輕球員學習的榜樣，因此協會計畫透過「雅妮復活計畫」，在了解曾雅妮訓練上的需求後，幫她整合資源、彌補不足之處，「協會可以協助她爭取更多高張力的賽事參賽資格，以及在訓練經費上的不足之處。至於詳細的計畫內容，雙方近期將會再作討論。」

在離開球場近半年時間後，曾雅妮預計在明年二月重返高球場，她強調成績現在已經不是她上場打球的目標，而是希望找回過去的自己，「我現在身心都處在非常舒服的狀態，不論是打球、面對生活還是訓練也都是如此。加上伍茲的故事給了我很大的啟發，覺得他可以，那我也可以。」

「雅妮復活計畫」預計在明年啟動，曾雅妮坦言這讓她對於未來有更大的目標，並希望能在2024年奧運披上國家隊戰袍出賽，「雖然我不奢求別人的協助，但有人幫助我們當然感謝，假使沒有資源、要我去貸款打球，即使會有壓力，但我也會覺得很值得。」