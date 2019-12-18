親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

運動筆記蘇花改南澳半程馬拉松我是個重鬱症跑者，持續跑步努力活著且完成了我的初馬
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA2019耶誕大戰主題廣告賽事懶人包 (12月18日)

網球／哥倫比亞表演賽遭取消 費德勒崩潰痛哭

2019-12-18 15:30聯合報 記者林宋以情／即時報導

瑞士天王費德勒日前在哥倫比亞的表演賽因動亂而取消，當場崩潰痛哭。 路透
瑞士天王費德勒日前在哥倫比亞的表演賽因動亂而取消，當場崩潰痛哭。 路透
分享

瑞士天王費德勒Roger Federer）與德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev），上個月赴南美洲表演賽，所到之處人氣爆棚，甚至創下觀戰紀錄，但哥倫比亞站因國內動亂賽事被迫取消，令費德勒十分沮喪。

20座大賽冠軍費德勒，在墨西哥與澤瑞夫的表演賽座無虛席，湧進4萬2517人，締造網球賽表演賽觀戰人數新世界紀錄。

但哥倫比亞首都波哥大（Bogota）表演賽，因場外同時有抗議政府遊行示威，儘管費德勒、澤瑞夫都熱身完成準備登場時，費德勒在觀眾安全考量下，含恨取消比賽。

「我心中出現念頭，這是最佳的表演賽情況嗎？我們必須嚷觀眾能安全回到家，這是我當時的唯一考量。」費德勒表示，那一刻他知道比賽必須取消，畢竟對所有人而言壓力實在過大。

在ESPN的紀錄片《Roger Federer: Everywhere is home》（費德勒：全球主場）中，紀錄到費德勒決定表演賽取消後，當場崩潰痛哭畫面，澤瑞夫則擁抱安慰他。

「我有些崩潰」，費德勒表示，這不是他想像中的夢幻賽事應有結局，「我只能感覺到它在最後一刻瓦解了，所以當我回到休息室，情緒上完全崩潰。」

費德勒這趟南美洲之旅走訪智利、阿根廷、厄瓜多、墨西哥與哥倫比亞，儘管結局不完美，但費德勒仍表示此趟旅程別具意義，「所有球迷對我展現熱情，這是一趟魔幻之旅。」

費德勒澤瑞夫Roger Federer

延伸閱讀

網球／成立基金會助貧兒就學 費德勒：想做更多

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

羽球／排名升上至15 王子維獲BWF官網專訪

2019-12-18 11:19

游泳／抗癌泳將池江璃花子出院 目標2024巴黎奧運

2019-12-18 13:55

撞球／張榮麟世界9號球賽奪亞軍 柯秉中登球王

2019-12-18 11:44

東亞盃女足／一分差吞敗 我闖東奧仍有信心

2019-12-18 00:25

足球／引進西甲青訓系統 倪重華護足球教育

2019-12-18 00:23

東亞盃女足／1球不敵大陸 中華隊四強決賽吞三連敗

2019-12-17 19:05

足球／全人教育為核心 倪重華引進西甲萊萬特青訓系統

2019-12-17 17:41

網球／退役名將讚西西帕斯 拿費德勒、小約比擬

2019-12-17 14:55

網球／網壇爆發醜聞 名將疑似涉及簽賭

2019-12-17 01:30

羽球／全國大專校院排名年終賽 21日決戰內湖網運

2019-12-16 21:53

網球／大威不被疾病打倒 小威：精神令人佩服

2019-12-16 20:51

東奧／俄羅斯運動員「中立」出賽？ 美奧會：難證清白

2019-12-16 20:03

歐冠／16強由5大聯賽包辦 史上最頂級一屆

2019-12-16 19:00

羽球／3年前涉賭無緣里約 桃田賢斗曾拒看奧運

2019-12-16 18:57

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯兩罰失手 溜馬斷湖人客場14連勝

2019-12-18 10:42

中職／複製日本經驗 樂天目標「無現金主場」

2019-12-17 17:58

NBA／不滿禁賽遭騷擾 球迷控告衛少、爵士求償1億

2019-12-17 21:45

NBA／安戴托昆波砍48分無緣連勝 超越奈許難堪紀錄

2019-12-17 17:29

NBA／保羅生涯重要里程碑 史塔克頓後第一人

2019-12-17 17:30

中職／樂天成軍 「想改的沒變 不想變的卻換了」

2019-12-18 00:14

MLB／12強被中華隊打爆 金廣鉉2年約加盟紅雀

2019-12-18 08:01

新一代超級控衛接班人 莫蘭特如何脫穎而出？

2019-12-17 18:39

NBA／戴維斯腳踝扭傷 挑戰客場15連勝休兵

2019-12-18 08:23

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

中職／樂天應援不變 轉播仍是Eleven Sports

2019-12-18 11:22

NBA／唐西奇恢復佳 達拉斯媒體駁斥假新聞

2019-12-18 12:12

中職／師法日職樂天 桃猿將引進球員評估系統

2019-12-17 17:44

中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失

2019-12-17 16:54

NBA／湖人戰術似曾相識 溜馬教頭不意外

2019-12-18 14:05

NBA／湖人末節失準星 詹皇：球運不在這裡

2019-12-18 14:32

MLB／放棄柳賢振？ 藍鳥2年1.8億補進山口俊

2019-12-18 09:35

NBA／前總裁史坦腦溢血 動刀情況不樂觀

2019-12-18 10:04

NBA／球衣沒紮算延誤比賽 保羅檢舉效應延燒

2019-12-18 16:20

中職／陳禹勳樂天改穿0號 祝洪總第二春幸福美滿

2019-12-17 18:26

NBA／落後25分逆轉勝 衛少曝贏球祕訣

2019-12-17 19:37

NBA／戰績持續低迷 傳鵜鶘甩賣主控哈勒戴

2019-12-18 11:13

NBA／伯坦斯成交易熱門 巫師總管：我們想要留人

2019-12-18 13:54

NBA／楊恩砍42分成空響 老鷹遭尼克痛宰

2019-12-18 12:44

NBA／延長賽不敵籃網 鵜鶘13連敗續寫隊史最慘

2019-12-18 12:23

NBA／4.3秒罰進超前分 亞當斯：超級「挫」

2019-12-17 23:00

NBA／淡淡的哀傷 八村壘傷腹股溝至少缺陣5場

2019-12-18 09:05

MLB／延緩兵役遭拒 12強火球男宋恩不失望

2019-12-18 10:31

中職／洪規曾隨「維持桃猿模式拚連霸」

2019-12-18 00:11

NBA／里拉德射下太陽：不喜歡這贏球方式

2019-12-18 00:17

NBA／盼唐西奇快歸隊 波爾辛吉斯：我們需要你

2019-12-18 00:20

NBA／阿德巴約全能身手 德拉基奇讚像大號格林

2019-12-18 15:12

撞球／張榮麟世界9號球賽奪亞軍 柯秉中登球王

2019-12-18 11:44

MLB／被稱松井接班人 筒香披光芒球衣謙虛以待

2019-12-18 12:10

羽球／排名升上至15 王子維獲BWF官網專訪

2019-12-18 11:19

NBA／威廉森投籃訓練 鵜鶘：沒特定回歸日期

2019-12-18 11:35

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-17 20:00

網球／哥倫比亞表演賽遭取消 費德勒崩潰痛哭

2019-12-18 15:30

MLB／瑞登不選道奇原因：太過「好萊塢了」

2019-12-18 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top