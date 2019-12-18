網球／哥倫比亞表演賽遭取消 費德勒崩潰痛哭

瑞士天王費德勒日前在哥倫比亞的表演賽因動亂而取消，當場崩潰痛哭。 路透 分享 facebook

瑞士天王費德勒（Roger Federer）與德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev），上個月赴南美洲表演賽，所到之處人氣爆棚，甚至創下觀戰紀錄，但哥倫比亞站因國內動亂賽事被迫取消，令費德勒十分沮喪。

20座大賽冠軍費德勒，在墨西哥與澤瑞夫的表演賽座無虛席，湧進4萬2517人，締造網球賽表演賽觀戰人數新世界紀錄。

但哥倫比亞首都波哥大（Bogota）表演賽，因場外同時有抗議政府遊行示威，儘管費德勒、澤瑞夫都熱身完成準備登場時，費德勒在觀眾安全考量下，含恨取消比賽。

「我心中出現念頭，這是最佳的表演賽情況嗎？我們必須嚷觀眾能安全回到家，這是我當時的唯一考量。」費德勒表示，那一刻他知道比賽必須取消，畢竟對所有人而言壓力實在過大。

在ESPN的紀錄片《Roger Federer: Everywhere is home》（費德勒：全球主場）中，紀錄到費德勒決定表演賽取消後，當場崩潰痛哭畫面，澤瑞夫則擁抱安慰他。

「我有些崩潰」，費德勒表示，這不是他想像中的夢幻賽事應有結局，「我只能感覺到它在最後一刻瓦解了，所以當我回到休息室，情緒上完全崩潰。」

費德勒這趟南美洲之旅走訪智利、阿根廷、厄瓜多、墨西哥與哥倫比亞，儘管結局不完美，但費德勒仍表示此趟旅程別具意義，「所有球迷對我展現熱情，這是一趟魔幻之旅。」