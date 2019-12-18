撞球／張榮麟世界9號球賽奪亞軍 柯秉中登球王

繼哥哥柯秉逸(左)後，柯秉中(右)也登上球王，是第六位由寶島出產的「世界球王」。 聯合報系資料照 分享 facebook

在卡達舉辦的2019年世界9號球錦標賽今天凌晨落幕，我國名將張榮麟在近4小時激戰後不敵俄羅斯19歲黑馬戈斯特（Fedor Gorst），摘下銀牌，並列銅牌的我國好手柯秉中更在積分進帳後登上世界第1，成為我國撞壇第6位「世界球王」。

中華隊共有10位選手出征卡達，包括張榮麟、柯秉逸、柯秉中、張玉龍、鄭喻軒、林達理、劉日騰、陶膺多、柯秉漢、吳坤霖，並有8人打進會內賽，傲視群國，但敗在戈斯特桿下的就有4人，鄭喻軒第二輪落馬、柯秉逸8強賽以6：11送出勝利，柯秉逸胞弟柯秉中4強賽也以7：11不敵戈斯特，無緣和張榮麟會師冠軍賽。

張榮麟在最終戰和戈斯特上演近4小時大戰，張榮麟一度取得8：5領先，但在9：7時開球洗袋，讓戈斯特找到機會演出逆轉勝，以13：11迎接2017年世界青少年冠軍後的再一座世界大賽冠軍。

雖無緣闖最終戰，24歲的柯秉中靠4強進補的4725分積分，總積分達積分23801分，在世界花式撞球協會（World Pool-Billiard Association）最新公布的世界排名擠下23615分的德國名將斐勒（Joshua Filler），成為趙豐邦、張榮麟、張玉龍、哥哥柯秉逸和鄭喻軒後，第六位由寶島出產的「世界球王」。