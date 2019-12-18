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羽球／排名升上至15 王子維獲BWF官網專訪

2019-12-18 11:19聯合報 記者曾思儒／即時報導

王子維出色表現獲得BWF撰文專訪。 美聯社
王子維出色表現獲得BWF撰文專訪。 美聯社
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羽球王子」王子維球季尾聲繳出亮眼成績單，先在國際羽總（BWF）超級300系列的印度公開賽打下金盃，首度進入封關大賽BWF世界巡迴賽總決賽更一舉闖進4強，寫下本土男將紀錄，出色表現也獲得BWF撰文，專訪登上BWF官網首頁

官網報導指出，王子維今年有17站是前兩輪就打包出局，並未預期能進入年度積分前8選手才能進入的年終賽，分組賽以1勝2敗晉級4強，更為戲劇性的季末表現再添一筆。

王子維在分組最終戰的對手丹麥好手安東森（Anders Antonsen）形容「羽球王子」是很棘手的對手，且打球風格和上次交手截然不同；最終止步4強的王子維則是明白說，目標除了進入前10，還有明年重頭戲東京奧運入場券，「奧運資格8月底截止，接下來比賽我需要繼續打出好表現。」

王子維出色表現獲得BWF撰文專訪。 截圖自BWF官網
王子維出色表現獲得BWF撰文專訪。 截圖自BWF官網
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憑藉年末好表現，「羽球王子」世界排名從19晉升到15，奧運積分排名也居15，和世界排名、奧運積分排名都排第2位的同胞「一哥」周天成繼續為東奧資格努力；王子維表示，與本季開始合作的教練欒勁配合已漸入佳境，季末表現更為新球季注入強心針，「這是我第一次打年終賽，然後就進入4強，這是很棒的回憶，我會繼續訓練，變得更強。」

王子維在新球季的第一站是明年1月7日開打的BWF超級500分系列賽「馬來西亞名人賽」，首戰就要遇世界排名第8的大陸好手石宇奇。

王子維羽球周天成

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