足球／全人教育為核心 倪重華引進西甲萊萬特青訓系統

迎風足協與萊萬特俱樂部交流，引進青訓系統。（左至右）萊萬特UD國際部總監托特（Daniel Pastor Tort）、西班牙皇家足協亞太區官方代表洛梅羅（Enrique Garcia Romero）、迎風足協理事長倪重華、萊萬特UD行政總監佩尼亞（Javier Vich Pena） 分享 facebook 近年從「搖滾教父」跨「足」的前文化局長倪重華，身為台灣迎風國際足球產業推廣協會理事長，今年特地至西甲取經，接下來將與西班牙足球俱樂部萊萬特UD合作，引進萊萬特青訓系統，讓台灣基層足球接軌世界。

受兒子踢足球影響，倪重華將過去在娛樂圈鮮明的膽大特質，帶入國內足球圈，先在2017年開辦陳信安足球學校，11月赴西班牙參訪萊萬特俱樂部後，有鑑於國內足球教育13歲至20歲黃金時期出現斷層，決定將業內頗負盛名的萊萬特青訓系統帶入國內，並邀請西班牙皇家足協亞太區官方代表洛梅羅（Enrique Garcia Romero）擔任迎風足協顧問。

洛梅羅指出，萊萬特青訓系統擁有110年培訓歷史，除了在足球技術上，更關注培養球員的價值觀，結合教育和心理、醫療、營養全套照護系統。

「萊萬特青訓系統目標不是培養學員成為足球員，而是培養熱愛足球的完人。」萊萬特UD國際部總監托特（Daniel Pastor Tort）表示，青訓系統在6-10歲、10-14歲、15-18歲不同年齡層設計不同訓練內容，讓足球教育得以連續性，向上銜接。

身為家長，倪重華也深知台灣功利主義掛帥的教育困境，他以自身例子分享經驗，讓孩子能透過足球、音樂受啟發，「家長不要急著讓孩子考100分、上台大，與其拿錢去補習，不如讓他踢足球、學音樂，培養國際觀。」

倪重華接下來也會拜會體育署、中華足協，共同為台灣基層足球努力，「我希望讓喜歡足球的家長了解，踢足球不能靠國家，而要發展足球產業。」