網球／退役名將讚西西帕斯 拿費德勒、小約比擬

賽普勒斯網球好手巴格達提斯（Marcos Baghdatis）今年溫布頓宣布退休，希臘金童西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）特別致意，稱前輩是他遇過最積極的選手，卸下球員身分的巴格達提斯接受網球頻道訪問時則也回敬，讚21歲的網壇新星是名「天才」。

賽普勒斯獨立後的主體民族以希臘人為主，官方語言也是希臘語和土耳其語，2006年巴格達提斯打進澳網決賽，啟發當時才7歲的西西帕斯，當34歲的巴格達提斯決定退休時，西西帕斯就獻上深深祝福。

「巴格達提斯是我遇過最有才華，最正向的人，他將此展現在球場。」西西帕斯也提到，前輩在球場展現的態度讓他憧憬，「很多人太嚴肅了，像我就是，他有那樣的天賦，帶著笑容和能量，球迷就愛這樣。他值得更多，但他的成就不僅止於個人，也代表了國家，他來自一個非常小、網球史是零的國家。」

世界排名最高曾到第8位的巴格達提斯，年末受訪時也分享自己眼中的西西帕斯，他認為希臘新星有很特別的潛質，「他的想法和我們不同，我從他身上和他的比賽中看到些費德勒（Roger Federer）的影子，他在場上能去分析比賽，不是太多選手能解讀比賽那麼的好，這是他非常大的優勢。」

他認為西西帕斯還有一些進步空間，像是切球和回發球，「但他的自律和決心，在我看來已經是約克維奇（Novak Djokovic）程度，在那麼年輕的歲數，我認為他是獨一無二。」他預測，西西帕斯和汀恩（Dominic Thiem）都有很好的心理素質，是之後挑戰大滿貫金盃的重要武器。

巴格達提斯也給了西西帕斯一些建議，「我認為他需要增加一些場外生活，多交點朋友，多放鬆一點，他現在除了網球，其他都不多想，這是很難以置信的事情。不需要其他人陪伴是種特質，如果你想有人陪卻沒有，這就不太好，但或許他就是不想要，身為職業網球選手能有這樣的特質很不可思議。」