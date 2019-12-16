網球／大威不被免疫疾病打倒 小威：奮戰精神令人佩服

儘管生涯成績優於姊姊大威廉絲（Venus Williams），美國名將小威廉絲（Serena Williams）最佩服的還是自己的姊姊，最大原因就是因為大威受到傷病挑戰，卻依舊努力在單打賽場上奮戰，「她的這種精神令人覺得不可思議。」

身為近代網壇最佳姐妹檔代表，大、小威廉絲共打下30座大滿貫女單金盃，其中小威生涯累積的23座大滿貫賽單打金盃，僅次於澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）。

不過大威在2011年遭診斷出自體免疫疾病修格蘭氏症候群（Sjogrens syndrome），俗稱乾燥症候群，大威也曾表示，症狀在嚴重時連抬起手臂都十分困難，但是大威沒有因此放棄網球生涯，反倒一直在賽場拚搏，也努力維持在較高水平。

「如果我是姊姊，碰上這樣的身體狀態，我可能只會打雙打。」小威説，「姊姊和她的這種精神令人覺得不可思議，我比任何人都知道她所經歷的一切，有時她會打得很好，但有事會變得很困難，可能往往有十足把握的比賽最後卻輸了，能夠欣然接受這一點並持續向前看實在很令人稱讚。」

而2017年澳網小威在懷有身孕的情況下打下第23座大滿貫金盃，之後歷經懷孕生女，在去年溫網、美網都打進決賽，不過加上今年溫網，三度闖進決賽挑戰平紀錄的24冠卻都失手，不過她認為現在最重要的是享受當下，不會去想大滿貫冠軍數。

「當職業生涯開始時，我從未想過自己也有一天能在史上最佳的候選中，現在的我不太會去想大滿貫數，我只想享受當下。」小威說，「每次贏得大滿貫後，我會盡最大努力贏得更多，從中得到樂趣，因此我認為贏得更多大滿貫的前提是不要給自己太多壓力。」