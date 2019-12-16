東奧／俄羅斯運動員「中立」出賽？ 美奧會：難證清白

俄羅斯日前遭世界反運動禁藥組織（World Anti-Doping Agency）處以四年全面禁賽，儘管俄羅斯運動員只要證明自身清白，仍能以中立運動員（獨立運動員）身分參賽，但美國奧委員會（USOC）指出，要證明清白會極其艱鉅。

WADA本月9日決議對俄羅司處以四年禁賽，接下來四年禁止俄羅斯政府和運動協會申辦國際會，俄羅斯國旗、國歌亦不得出現在運動賽會，影響其明年東京奧運、2022年北京冬季奧運以及2022年卡達世足賽參賽權。

WADA同時指出，若運動員能證明自己並未捲入禁藥醜聞，並能證明清白，仍能以中立運動員身分出賽，2018年平昌冬奧，就有多達168名俄羅斯運動員以獨立運動員身分出賽。

但美國奧委會主席里昂（Susanne Lyons）呼籲WADA和國際奧會（IOC）應該慎重，不能重蹈覆轍，「最大的問題在於，我們怎麼知道他們的清白？如果數值曾遭竄改，要判定哪些運動員涉入、哪些則否相當有難度。」

俄羅斯2018年12月底曾承諾要透過莫斯科反興奮劑實驗室重交藥檢結果，但俄羅斯除了延遲遞交數據兩周，WADA更在隔年1月聲明該數值仍遭竄改。里昂表示，她目前已向IOC表達看法，「全世界的運動員都有權利知道，他們是與乾淨的運動員較勁。」