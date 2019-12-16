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羽球／3年前涉賭無緣里約 桃田賢斗曾拒看奧運

2019-12-16 18:57聯合報 記者林宋以情／即時報導

日本「世界球王」桃田賢斗昨日BWF年終總決賽高捧年度第11冠，也為明年東京奧運爭...
日本「世界球王」桃田賢斗昨日BWF年終總決賽高捧年度第11冠，也為明年東京奧運爭金打下指標性一勝。 新華社
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日本「世界球王」桃田賢斗昨日BWF年終總決賽高捧年度第11冠，也為明年東京奧運爭金打下指標性一勝。回憶三年前因涉賭遭日本羽協禁賽，無緣里約奧運，桃田賢斗坦言當時甚至不敢看奧運轉播，期盼明年東奧一雪前恥。

25歲的桃田賢斗年終榮膺BWF年度最佳男子運動員，他本季所向披靡，73戰僅輸6場，單季狂攬11冠創新猷，超越前「大馬球王」李宗偉2010年締造的單季10冠，將個人成就再推上高峰。

三年前這位日本羽壇新星因涉及非法賭博，里約奧運前夕遭日本羽協禁賽，痛失生涯首登奧運殿堂機會，直到2017年日本羽協解禁，浪子回頭的桃田賢斗，一路自世界282名拚上世界第一，也更珍惜明年以地主之姿拚奧運機會。

桃田賢斗近日接受訪問表示，因為太過痛苦，三年前他甚至沒有看任何一場奧運轉播，「對於所發生的一切，我只有滿滿的抱歉和悔恨，上一次我帶給太多人麻煩。對於那些在我禁賽期間支持的人，我希望能在東京奧運以好成績回報。」

談到為當今男子羽壇設下難以跨越的高牆，桃田賢斗表示，儘管他超越李宗偉紀錄，但不代表自己能與傳奇並肩，他謙沖道，「我不認為我已經夠格稱呼為傳奇，但我會在未來的比賽中，繼續努力。」

里約奧運

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