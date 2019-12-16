歐冠／16強由5大聯賽包辦 史上最頂級一屆

歐戰最高層級的歐冠賽事今年寫下新歷史， 16強球隊首度皆由5大聯賽球隊包辦，堪稱史上最「頂級」一屆。 歐新社 分享 facebook

足壇歐戰即將展開淘汰賽，歐冠16強與歐霸32強16日晚間先後抽出對戰組合。歐戰最高層級的歐冠賽事今年寫下新歷史， 16強球隊首度皆由5大聯賽球隊包辦，堪稱史上最「頂級」一屆，而歐霸聯賽則加入幾支遺憾未能在歐冠小組賽出線的強隊組成32強，包含去年歐冠四強阿賈克斯、葡超王者本菲卡。

歷史最強歐冠16強？

根據《足球專業網》報導，19-20賽季的歐戰淘汰賽16日同天抽籤，歐冠16強隊與歐霸32強先後於台灣時間晚上7點到9點抽出對戰組合。

本季堪稱歐冠最頂級的一屆，雖然歐冠號稱歐洲最頂級賽事，但也從未有過5大頂級聯賽球隊（英超、西甲、德甲、意甲、法甲）包辦16強的紀錄，今年卻隨著義甲球隊亞特蘭大與西甲「蝙蝠軍團」瓦倫西亞最後一輪振作，分別踢掉烏超聯賽霸主礦工隊與荷甲王者阿賈克斯，法甲球隊里昂該組更狂，里昂最終驚險以8分力壓各拿7分的葡超第一（本菲卡）與俄超第一（澤尼特），共同完成這項歷史創舉。

歐霸賽場精彩可期

有趣的是晉級的16強隊伍數量也與聯賽排名成正比，分別是英超與西甲各4隊、德甲與義甲各3隊，法甲2隊。抽籤規則依舊是同組、同國迴避原則，本季看到每戰都是強強對決，最終哪個頂級聯賽能守住尊嚴將直接見真章。

歐霸32強是由12個分組的前2強出線，再加上8個歐冠小組賽老三「跌落下來」所組成，由於歐霸是名義上的第二層級歐戰，收視率與吸金程度都遠輸歐冠，但由於本次很多非頂級聯賽球隊被擠到歐霸（如上述的阿賈克斯、本菲卡等），歐霸賽場將變成這些非頂級聯賽王者的正面對決，精彩度預期也將上升。

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