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排球／首獲單場最佳球員 陳建禎下周返台

2019-12-16 12:22聯合報 記者曾思儒／台北─廣島電話採訪

陳建禎首度獲得日本排球聯賽單場最佳球員。圖／取自陳建禎粉絲團
陳建禎首度獲得日本排球聯賽單場最佳球員。圖／取自陳建禎粉絲團
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旅日第3個球季，中華男排隊「黑狗」陳建禎終於拿到期盼已久、單場最佳球員才可獲得的日本排球聯賽吉祥物娃娃，為下周返台備戰奧運資格賽增添不少信心。

日本男排聯賽分三級，陳建禎旅日生涯從三級新球隊北海道Voreas展開，去年加入一級強權松下黑豹隊，今年轉戰同屬一級的JT雷霆；前兩年他都是旅日唯一台將代表，今年包括中華隊隊友「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰和有「最強高中生」稱號的張育陞也加入，劉鴻敏加入松下黑豹，雙胞胎弟弟劉鴻杰加盟同屬一級的名古屋狼犬隊，張育陞則是和今年從三級升上二級的北海道Voreas簽下一紙兩年合約。

張育陞上月就在二級獲得單場最佳球員，成為第一位拿到聯賽吉祥物娃娃的台灣選手，陳建禎昨天率JT雷霆以直落3擊敗三得利Sunbirds後，首度獲得單場最佳球員，終於拿到代表肯定的吉祥物。

「其實聯賽打到現在，好幾次自己有覺得可以拿到娃娃了，但偏偏都不是給我，所以後來其實都沒有期待拿娃娃了。」陳建禎笑說，拿到期待已久的吉祥物，心情比想像中平靜，「而且（賽後）訪問很緊張，都不知道要講什麼。」

獲得單場最佳球員一直是他旅日目標之一，如今成就「解鎖」，他接續賽季態度相同，「都是做好自己在場上該做的事情，盡力和大家一起拿下比賽勝利。」他計畫22日返台，加入中華隊前還有一場硬仗，將在廣島主場迎戰發球時速破120公里的西田有志領軍的JTEKT隊。

亞太區排球資格賽明年1月7日開戰，陳建禎、雙胞胎兄弟及張育陞都確定歸隊爭取最後前進東京奧運的機會。中華男排昨天啟程斯洛維尼亞移地訓練，26日返台，陳建禎、劉鴻敏和張育陞將等中華隊返國後加入，劉鴻杰預計和名古屋狼犬參加完28日的企業排名聯賽明星賽，結束和台電隊的表演賽後加入中華隊。

男排亞太資格賽明年1月7日在大陸廣東開戰，中華隊預賽伊朗、地主大陸及哈薩克同組，另組有南韓、澳洲、印度和卡達；女排同樣時間在泰國呵叻登場，中華隊和地主泰國及澳洲同於A組，B組有南韓、哈薩克、伊朗及印尼，兩場資格賽都是冠軍才能取得東奧資格。

中華隊排球雷霆

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