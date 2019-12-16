網球／1年換4教練 大坂直美找幫手拚澳網連霸

2020年第一場大滿貫就要挑戰衛冕，日本前「世界球后」大坂直美決定聘請新教練。 歐新社 分享 facebook

2020年第一場大滿貫就要挑戰衛冕，日本前「世界球后」大坂直美決定聘請新教練，39歲的比利時籍教練費塞特（Wim Fissette）成她不到一年來的第4位教練，大坂直美團隊也證實這項人事新消息。

22歲的大坂直美是日本第一位登上世界排名首位的網將，但去年打下澳網金盃後不久，她就宣布炒掉幫助她在2018年美網也打下金盃的教練巴金（Sascha Bajin）；詹金斯（Jermaine Jenkins）成為大坂本季第2位合作教練，但9月又分道揚鑣，之後大坂直美就由父親法朗舒瓦（Leonard Francois）擔任教練。

在爸爸陪同作戰下，大坂直美接連打下泛太平洋女網和北京女網賽金盃，年終排名僅次於澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty）和捷克好手普莉絲可娃（Karolina Pliskova），但封關站WTA年終賽因肩傷退賽，結束季末高檔演出。

費塞特過往資歷顯赫，同胞名將克莉絲特斯（Kim Clijsters）首度復出就是和他合作，費塞特協助「克媽」打下3座大滿貫、世界排名重返第一，之後他也曾和白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、羅馬尼亞好手哈蕾普（Simona Halep）和捷克名將柯波兒（Angelique Kerber）等人攜手。

大坂直美新球季將從布里斯本女網賽出發，接續主戰場當然是明年1月20日開打的澳網。