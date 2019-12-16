足球／BE HEROES國際高中邀請賽 北門高中將冠軍留台灣

第二屆「BE HEROES國際足球高中邀請賽」今天進行最後一日賽程，北門高中在冠軍賽技壓花蓮高中，以2：1奪冠；另場季軍戰，宜蘭高中以0：1不敵日本開志國際高校，僅收穫第四名。

經過四天的賽事，各隊教練和球員都有不少收穫，北門高中是最大贏家，不僅拿下冠軍，個人獎項也大有斬獲，包括在本次賽會踢進4球的林琨翰獲得金靴獎、陳柏勳拿下金球獎，同時北門高中也是本屆精神總錦標得主。

北門高中教練黃正宗表示，冠軍也是賽前設定好的目標，贏了花中也是報了107學年度高中聯賽的一球之差，「今天的關鍵就是球員有執行好賽前要求的，射完門要補門，此外球員們的心態也是希望能幫學長報仇，都很有拚勁。」

這次拿下亞軍的花蓮高中，陣中球員梁孟昕榮獲傑出球員獎，他直言很意外，也認為自己還不夠好，「這個獎來得太早了一點。」不過球隊沒能奪冠讓他感到有點失望，「但透過比賽球隊也更團結，目標放在今年的聯賽。」

花蓮高中教練梁汝農也給予球員高度肯定，他認為雖然輸球，但球員的表現都不錯，回去再繼續加強。

此次從土耳其遠道而來的雷漢勒市府足球隊，雖然僅收下第六名的成績，但市長MehmetHacioglu期許他們的球員能夠來開眼界，對於其他文化有更多的了解，「雖然在場上很廝殺，結束之後還是好朋友，主要就是文化交流，彼此學習。」