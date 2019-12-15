藤球／國際移工爭霸戰 總決賽22日紅館開踢

「2019國際移工藤球王爭霸戰」今天在台北市中正運動中心舉辦最後一場預賽，上周獲得新北第3並擇優取得總決賽資格的NANKAN B，本周更上一層樓，最終戰面對TAI FONG毫不留情，以21：13、21：15勇奪台北第1，開心抱走1萬元獎金。

NANKAN本屆共有A、B、C三隊參賽，因所有人都在南崁工作，隊名才取譯音「NANKAN」，且愛踢球的人多，假日至少都有3、4隊一起練習，實力自然不容小覷。

NANKAN B、C隊雙雙晉級總決賽，隊長阿恰（DETCHAROEN CHAT）滿意說：「比賽時隊友攻守兩端都表現很好，這次來之前就跟隊友說我們一定要拿第1，很開心我們做到了。」

對於下周總決賽，阿恰也表示，總決賽之前會與隊友先好好休息，星期六時會加強發球練習來減少發球失誤，「希望能與中華隊一較高下。」分居第2、3名的TAI FONG、NANKAN C則順利取得最後2席總決賽名額。

本次除12支移工隊伍以外，今年大會首度嘗試開放外籍生參賽，由香港、日本、德國人所組成的「老外Fresh」也加入競爭行列，老外Fresh的成員都是台灣大學足球社的外籍生，其中除了隊長玉井正朗有踢過藤球，其他成員都是首次接觸這項運動。

來自德國的羅偉哲（LOHMANN, MORITZ NICOLAUS）笑說：「我跟德國朋友說我來參加藤球比賽，一種足球跟排球結合的運動，他們都說這太瘋狂

了，認為兩者根本不可能結合在一起。」

老外Fresh的成員雖各個都是足球底，但藤球與足球還是有一定程度的不同，小組賽面對實力堅強的移工隊伍雖未能取勝晉級卻也有所收獲。